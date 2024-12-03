جربي كيكة شوكولاته اسفنجيه .. غرقانه شوكولاته في منتهى السهولة مش هتصدقي النتيجة طعم أخر لذاااذه

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عدن – محمد سعد – كيكة الشوكولاتة الإسفنجية بنصف كوب زيت وبأقل المكونات هتقدري تعملي ألذ كيكة شوكولاته في الخلاط بدون ادوات وتحضر في وقت سريعة وسوف نستخدم مكون واحد يجعل الكيك رطب وهش وعالي وناجح كل المزايا التي تتمنيها لكيك شوكولاته ستجديها في تلك الوصفة، هي من ألذ وأشهر أنواع الكيك، وتتميز بقوامها الخفيف والناعم وطعمها المشبع بالشوكولاته تعتبر هذه الكيكة من افضل الحلويات التي تقديم في المناسبات أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، حضيرها بطريقة مثالية نقدم لك وصفة سهلة وبسيطة.

طريقة كيك شوكولاته رطبة اسفنجية

يمكنك صنع كيك شوكولاته اسفنجية من دون تعقيد في الخطوات ونستخدم في تلك الوصفة الحليب مع الماء الساخن الذي يجعل الكيك هش وبدون فراغات في منتصف ويمكنك بعد أن يبرد تزيينها بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاته.

لعمل كيكة شوكولاته تستخدم مكونات بسيطة عدد 2 كوب من دقيق متعدد الاستعمالات. نصف كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. رشة ملح ربع ملعقة صغيرة. عدد 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. كوب من السكر ناعم. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب حليب سائل. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير كيكة شوكولاته الخلاط اسفنجية

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم جهزي قالب الكيك بعد دهنه بالقليل من الزيت ورشه بالدقيق أو وضع ورق زبدة.

في وعاء عميق ننخل الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح، اخلطي المكونات الجافة جيدًا.

في وعاء آخر تخفق بيض مع السكر البودرة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وبقوام هش، ثم نقوم بأضافة الزيت مع حليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا مع خلط.

ثم نقلب كل من المكونات الجافة إلى الخليط السائل مع التقليب بخفة باستخدام مضرب اليدوي، بعد ذلك نقلب ويضاف الماء دافئ بالتدريج ونستمر بالتقليب حتى يكون خليط ناعم كريمي متجانس.

ثم يصب خليط كيك شوكولاته في صينية الفرن وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً بالرف الأوسط، ونترك الكيك لمدة ما بين 30 إلى 35 حتى تنضج كيكة.

بعد اختبارها بغرز سكينة في الوسط، ذا خرج نظيف فتكون معنا كيك شوكولاته ناجحة، اتركي الكيكة لتبرد تمامًا قبل إخراجها من القالب.

ثم قومي بتزيينها بصوص شوكولاته، عن طريق خفق نصف كوب من الزيت مع نصف كوب السكر مع 2 ملعقة من كاكاو الخام ونخلط جيداً في الخلاط حتى يذوب السكر ثم يصب على وجه الكيك ويقدم بالهنا والشفا وهي باردة.

طريقة كيك شوكولاتة طبقات محشية بكريمة الشوكولاتة

لتحضير الكيك نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات كوب من السكر الأبيض ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي كوب لبن حليب كامل الدسم بدرجة حرارة المطبخ عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب كاكاو بودرة خام ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة صغيرة بيكنج صودا ملعقة صغيرة فانيليا ربع ملعقة صغيرة ملح

مكونات تحضير كريمة الشوكولاتة

عدد 2 كوب كريمة خفق ربع كيلو من شوكولاتة داكنة مذابة ربع كوب سكر بودرة

تحضير الكيك شوكولاته هشة

قومي بتسخين سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قوالب الكيك بالزيت وبطنيها بورق زبدة.

ثم في وعاء آخر انخلي الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، بيكنج الصوديوم والملح، ثم قومي بخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط هش القوام ولونه فاتح ويكون بيض هش أو يختفي البيض.

ثم ضيفي الزيت والفانيليا وامزجي جيدًا، ثم نضيف مكونات جافة بالتدريج مع تقليب وفي نهاية نقوم بإضافة حليب كامل الدسم وتقلب المكونات برفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم قسمي خليط بين القوالب بحيث تجهزي أكثر من قالب كيك لكي تصنع منه طبقات كيك أو تصب في حلة من المونيوم مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة.

وتدخل الصواني الفرن أو الحلة لابد من أن يكون الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 قبل أن تدخل الكيك إلى الفرن.

وتوضع كيكة شوكولاته في الفرن لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ قوام متماسك من داخل والخارج، واتركي الكيك لكي يبرد تماماً.

وقومي بتحضير كريمة الشوكولاتة، ونخفق كريمة حتى تصبح كثيفة القوام، وقومي بإضافة الشوكولاته المذابة وتصب دافئة وليست ساخنة حتى تتجانس، ثم أضيفي السكر البودرة حسب الرغبة واستمر في الخفق.

بعد أن ينضج الكيك تماما واختبار منتصف الكيك بأن يكون متماسك من داخل بعود خشبي أو طرف سكين بأن يخرج نظيف.

يخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد تماماً لتسهيل عليك عملية تقطيع الكيك إلى طبقات، ونزع كريمة شوكولاته فوق كل طبقة بشكل متساوي، ثم ضعي الطبقات فوق بعضها، وتغطي الكيك بالكامل بالكريمة المتبقية.

كما يمكنك لزيادة من شكل كيكة شوكولاته طبقات يمكنك تزيين الوجه بالكريمة مع رش عليها القليل من شوكولاته مبشور أو قطع فواكه المعلبة.

ويفضل بعد تزيين الكيك أن تدخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل على درجة حرارة باردة لكي تتماسك قبل التقديم وتصبح أكثر تماسك.

ثم قومي بتقطيع الكيك إلى قطع متوسطة الحجم واستمتعي بطعم كيكة شوكولاته طبقات مشبعة بالكريمة والفواكه وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة كيك شوكولاته بالقهوة سريعة الذوبان

لعمل كيك نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات. 1 كوب سكر ابيض ثلاث ارباع كوب من كاكاو خام غير محلى ملعقة صغيرة من بيكنج باودر ملعقة صغيرة من بيكنج صودا نصف ملعقه صغيره من الملح عدد 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من زيت النباتي كوب من حليب كامل الدسم بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من قهوة سريعة الذوبان ساخنة ملعقة صغيرة من الفانيليا

مكونات تزيين كيكة شوكولاته بالقهوة

نحتاج إلى كوب من شوكولاته خام مذابة ربع كوب من قهوة ساخنة كوب من زبدة ملعقة من كريمة حلويات

كيك شوكولاته بالقهوة ونسكافية سريع الذوبان

في البداية ابداي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادهني قالب الكيك بالزبدة أو بطنيه بورق زبدة، ثم في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، الكاكاو، البيكنج بودر، بيكنج صودا، والملح.

وتجهز المكونات الأخرى بخفق في وعاء الخلاط كل من بيضة مع، الزيت، الحليب، الفانيليا، والقهوة المذابة في ماء ساخن حتى يتجانس الخليط.

ثم يضاف خليط بيض إلى الدقيق ونقلب حتى نحصل على مزيج عجينة انسيابية ناعمة، ويصب تلك الخليط في الصينية السابق تجهيزها، وتدخل الفرن الساخن مسبقاً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تنضج.

نصنع صوص الشوكولاته بخلط الشوكولاتة المذابة مع القهوة الساخنة جيدًا، ثم أضيفي كريمة الخفق وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، اسكبي صوص الشوكولاتة فوقها ووزعيه بالتساوي، قدمي كيكة شوكولاته ساخنة مع القهوة.

كيكة شوكولاته اسفنجيه وهشة باللبن الزبادي

وصفة جديدة بصنع كيكة شوكولاته باستخدام اللبن الزبادي الذي يجعلها هشة وقوامها رطب وبدون فراغات من داخل كما أنها سهلة وسريعة التحضير بدون تعقيد باستخدام مكونات متوفرة.

نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق متعدد الاستخدامات كوب من السكر الأبيض نصف كوب من الزيت النباتي نصف كوب من اللبن الزبادي بدرجة حرارة المطبخ عدد ثلاث ملاعق كبيرة من كاكاو خام كوب من حليب كامل الدسم دافئ عدد 2 بيضة بحجم كبير بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الفانيليا ملعقة كبيرة من بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا ربع ملعقة صغيرة من الملح

حضري معنا كيك شوكولاته هشة باللبن الزبادي عالية وناجحة