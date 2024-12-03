تعرف علي أسعار البنزين والبترول اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في جميع محطات الوقود في مصر

عدن – كتب محمد سعد – لا شك أن سعر البنزين اليوم يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للكثيرين، حيث يترتب عليه الكثير من الأمور، كما أنه يضع المواطنين أمام العديد من التحديات الاقتصادية في حالة ارتفاع سعره، ويعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائية عن الزيادة الأخيرة التي سيتم إضافتها إلى المنتجات البترولية زاد حرص المواطنين لمعرفة أخر تطوراته، وتجدر الإشارة إلى أن تغير أسعار هذه المنتجات يعتمد على عدة عوامل أهمها تغير أسعار النفط العالمية، وقيمة العملة المحلية أمام الدولار بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، ومن المعلوم أن هذه الشركة هي التي تقوم بتحديث أسعار البنزين والسولار بشكل ربع سنوي.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء

بناء على ما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاءت أخر تطورات لأسعار البنزين والسولار الجديدة كالتالي:

وصل سعر بنزين 80 إلى نحو13.75 جنيه مصري بعد أن كان يبلغ نحو 12.25 جنيه مصري.

وصل سعر بنزين 92 إلى نحو 15.25 جنيه مصري بعد أن كان يبلغ نحو 13.75 جنيه مصري.

وصل سعر بنزين 95 إلى نحو 17 جنيه مصري بعد أن كان يبلغ نحو 15 جنيه مصري.

أما بالنسبة لسعر الكيروسين فإنه استقر عند 11.5 جنيه مصري للتر.

وصل سعر السولار إلى 13.50 جنيه مصري بعد أن كان يبلغ نحو 11.5 جنيه مصري.

سعر البنزين والسولار قبل الزيادة الأخيرة

أما بالنسبة لأسعار البنزين والسولار قبل تطبيق الزيادة الأخيرة فإنها كانت على النحو التالي:

يبلغ سعر لتر البنزين 80 نحو 12.25 جنيه مصري.

يبلغ سعر لتر البنزين 92 نحو 13.75 جنيه مصري.

يبلغ سعر لتر البنزين 95 نحو 15 جنيه مصري.

يبلغ سعر لتر الكيروسين نحو 11.5 جنيه مصري.

يبلغ سعر لتر السولار نحو 11.5 جنيه مصري.

أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

تزداد أسعار البنزين والسولار نتيجة توافر مجموعة من العوامل التي تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية، ولعل من أبر هذه العوامل ما يلي: