نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الذهب عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 تحديث لحظي في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهد السوق المحلي داخل مصر وسوق الذهب العالمي اليوم استقرار في سعر جرام الذهب عيار 21، ويمثل معدن الذهب أهمية كبيرة لدى الحكومات والمواطنين، حيث تحرص كل دولة على توفير مخزون استراتيجي كافي، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية يزيد الاتجاه نحو شراء معدن الذهب، كما يفضل كل الأشخاص إظهار الأموال في سبائك ذهبية وإن قل وزنها.

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر 2024، وقد استقرت الأسعار كما يلي:

سجل سعر الجرام الذهب من عيار 24 اليوم 4217 جنيه مصري.

أما عن الجرام الذهب عيار 21 وهو أكثر أنواع الذهب انتشارا في كل محافظات ومناطق جمهورية مصر العربيه فقد بلغ سعر اليوم 3690 جنيه.

هذا ويعد الذهب من عيار 18 أو المعروف باسم الذهب الافرنجي بين المتداولين، الاختيار المفضل في التصميمات العصرية الجديدة وقد بلغ سعر الجرام 3162 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 استقرارًا عند مستويات 29520 جنيها.

ويوجد في مصر العديد من اعيرة الذهب الأخرى منها عيار 14 وعيار 12 وعيار 9، ولكن هذه الأنواع يندر تداولها بين العملاء كما أنها لن تلقى رواج أو استحسان المستهلكين.

سعر الذهب عالميًا

يعد سعر الذهب في البورصة العالمية المؤشر الرئيسي لتحديد سعر الذهب في مصر، على الرغم من وجود تباين طفيف في بعض الأوقات بأسعار الذهب المحلي والعالمي، إلا أن الأسعار استقرت اليوم وقد سجلت الأوقية 2658 دولار، وعن سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية فقد سجل اليوم 29520.

مصنعية سبائك الذهب اليوم

عند شراء السبائك الذهبية يتم احتساب مصنعية الجرام حسب وزن السبيكة والتي تضاف على سعر الذهب الصافي، وكلما زاد وزن السبيكة قلت قيمة المصنعية، وفيما يلي نتعرف على أسعار مصنعية الجرام الواحد في السبائك المختلفة، وفيما يلي المصنعية: