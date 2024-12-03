شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وذلك بجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومية أو الخاصة، فيما يحرص المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بالتعرف على سعر صرف الريال في البنوك بشكل دوري، وقد سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري اليوم وفقًا لأخر تحديث ليكون عند نحو 13.18 جنيه مصري للشراء، بينما سجل عند 13.21 جنيه مصري للبيع، وسنتعرف على سعر الصرف في باقي البنوك عبر المقال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، فيما يشهد السوق زيادة الطلب على شراء العملة تزامنا مع موسم أداء العمرة في المملكة العربية السعودية، وإليكم أخر تحديث للأسعار لتتمثل على النحو التالي:

سعر صرف الريال في البنك المركزي المصري اليوم سجل اليوم عند نحو 13.18 جنيه مصري للشراء، وعند قيمة 13.21 جنيه مصري للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر ليكون عند قيمة تبلغ 13.15 للشراء، وكذلك عند 13.21 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري اليوم ليكون عند نحو قيمة 13.15 جنيها مصريا للشراء، وعند 13.21 جنيها مصريا للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي، سجل اليوم عند قيمة 13.18 جنيه مصري لسعر الشراء، وعند قيمة 13.21 جنيه مصري لسعر البيع.

سعر الريال السعودي سجل اليوم في بنك الإسكندرية وجاء عند نحو 13.17 جنيه لقيمة الشراء، وعند 13.21 جنيه لقيمة البيع.

سجل سعر صرف الريال اليوم بالتعاملات الصباحية في بنك قناة السويس عند مبلغ 13.13 جنيه للشراء، وكذلك عند مبلغ 13.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري

تكون أسعار العملات في مصر اليوم بالبنك الاهلي المصري على النحو التالي: