هتوصل لأعلى المراتب ب100.000ريال سعودي .. مسابقة يزيد الراجحي الجديدة 2024 السعودية

عدن – كتب محمد سعد – ضجة كبيرة في السعودية وعمليات بحث لم تتوقف وهذا نتيجة اهتمام عدد كبير من الأشخاص بمسابقة يزيد الراجحي التي تقدم جوائز مالية كبيرة وتكون سبب في تغيير حياة الكثيرين للأفضل كما أن هذه المسابقة تابعة لرجل الأعمال السعودي، ومن أبرز ما يميز هذه المسابقة أنها غير تابعة لأي جهة سواء حكومية أو خاصة أو إلى أي مؤسسات في الدولة وهذا ما جعلها متميزة ويقدم الكثيرين عليها للاشتراك والتقديم بها لعل وعسى يصادف وأن يكون أحد منهم سعيد الحظ ويفوز بالجائزة الكبرى حيث تقدر قيمة الجائزة 100 ألف ريال سعودي.

كيفية التسجيل في مسابقة يزيد الراجحي

عملية التسجيل مسابقة يزيد الراجحي سهلة للغاية تتطلب فقط من الشخص المقدم على التسجيل أن يكون على دراية بالخطوات المطلوبة والتي سيتم توضيحها في السياق التالي:

من أهم الأساسيات التي يجب القيام بها هو القيام بعملية دخول إلى حساب يزيد الراجحي من خلال تطبيق سناب شات.

الأمر الذي يأتي بعد ذلك هو عملية التواصل مع حساب الراجحي ومعرفة أحدث الأخبار ومتابعة كل ما هو جديد لمعرفة السؤال الجديد المعلن عنه من قبل المسابقة.

وعند ظهور السؤال الجديد ينصح بالإجابة عنه فورا مع الانتظار حتى يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة.

متطلبات التقديم في مسابقة يزيد الراجحي

هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات المحددة من قبل المسابقة والتي يشترط أن يتم استيفائها بالكامل من دون الإخلال بأي من المطلوب:

شرط ضروري ويجب أن يكون مطبق على المتقدم في المسابقة وهو أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يشترط الرد السريع على الإجابة الموجودة في الاستورى مع مراعاة أن تكون الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد.

ما هو السؤال الجديد من مسابقة يزيد الراجحي؟

تم الإفصاح بصفة رسمية من قبل رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي عن السؤال الجديد لهذه المسابقة حيث جاء السؤال كالآتي:

ما هو المشروع الذي يعتبر أول منطقة سياحية في العالم ولكن بشرط أن يكون عن طريق أحد منصات النفط البحرية، وقد جاءت الاختيارات المعطاة للإجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

الإجابة الأولى مشروع نيوم.

الإجابة الثانية مشروع الريج.

الإجابة الثالثة مشروع البحر الأحمر.

الإجابة الرابعة مشروع النقدية.

والإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة هي: مشروع الريج.