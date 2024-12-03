حتى نصف مليون ريال احصل على تمويل شخصي سريع بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات

تقوم شركة اليسر للإجارة والتمويل بتقديم التمويل الشخصي للأفراد بدون كفيل للاستمتاع بمزاياه المختلفة من خلال خطط التقسيط الميسرة، حيث يمكنك الحصول على تمويل يصل قيمته إلى 500 ألف ريال سعودي، وبفترة سداد تصل حتى خمسة سنوات، وهي واحدة من أهم الشركات التي تقدم التمويلات الشخصية والتمويلات للشركات في المملكة العربية السعودية وهي تابعة لمجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، نوضح شروط التقديم على التمويل الشخصي والمستندات المطلوبة للتقديم.

شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر

هناك عدد من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في العملاء سواء السعوديين أو المقيمين على أراض الدولة، وتختلف شروط الحصول على هذه المنتجات بناءً على نوع المنتج ومبلغ التمويل وغيرها من العوامل.

أن يكون العملاء أعمارهم تتراوح بين 22 و60 سنة، أما بالنسبة للعسكري فإن العمر يتحدد وفق العمر التقاعدي.

الراتب الشهري للفرد يجب ألا يقل عن 4500 ريال سعودي.

ويجب ألا تقل خدمة العمل للمتقدم بطلب التمويل عن 3 أشهر.

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم، فهي تتمثل في كل من الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، وتقديم تعريف بالراتب، وتقديم كشف الحساب البنكي عن آخر 3 أشهر.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من شركة اليسر

يمكنك التقديم على التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل والإجارة من خلال:

الدخول إلى رابط شركة اليسر للتمويل، ثم الدخول إلى التمويل الشخصي. وبعدها أنقر على أيقونة “اطلب التمويل” لتنتقل إلى نموذج طلب تمويل أفراد. ثم اختر نوع الطلب وأكتب الاسم بالكامل، ثم سجل رقم الجوال. أكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وبعدها اختر المدينة، واختر الغرض من التمويل. ثم اختر جهة العمل وحدد الراتب. قم بوضع علامة أمام “الموافقة على الشروط والأحكام”. ثم أنقر على أيقونة “إرسال” لاستكمال عملية التقديم على التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل والإجارة بنجاح.

كم يستغرق نزول قرض شركة اليسر؟

تختلف مدة نزول قرض شركة اليسر في السعودية بناءً على عدة عوامل مثل نوع القرض المطلوب وكفاءة المستندات المقدمة والضغط على الشركة، وبشكل عام تترواح المدة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل