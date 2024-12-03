نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوت الفرصة .. رابط التقديم في وظائف مصرف الراجحي 2025 وظائف (الإدارية والتقنية) للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى في المقال التالي

كتب محمد سعد – رابط التقديم في وظائف مصرف الراجحي 2025، يأتي مصرف الراجحي ضمن أهم وأبرز المؤسسات المالية التي توجد في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر العديد من الخدمات المصرفية والمالية لجميع المواطنين في المملكة، ومع بداية عام 2025، فقد تم الإعلان بشكل رسمي من قبل مصرف الراجحي عن توفر فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة في العديد من التخصصات المصرفية والإدارية، الأمر الذي يعد فرصة ذهبية للشباب السعودي للانضمام الى فريق العمل المتنامي في الراجحي، كما تم الكشف عن الموقع الالكتروني الخاص بعملية التسجيل في الوظائف المتاحة في مختلف المجالات والفروع، وفيما يلي ننقل لكم كافة التفاصيل.

وظائف مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن توفر عدد من الوظائف في في عدد من المجالات المختلفة التي يمكن الالتحاق بها وفقا لمتطلبات الوظيفة، ومن أبرز هذه الوظائف ما يلي:

وظيفة مدير تحصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون المتقدم بكالوريوس اداره اعمال او محاسبه او اقتصاد، وخبره لا تقل عن خمس سنوات.

وظيفة مدير تحليلات البيانات المالية، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر، ويحمل الخبرة لا تقل عن 8 سنوات في المجال المالي.

وظائف القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل عدد كبير من التخصصات المختلفة مثل الإدارة الاستراتيجية، والتحليل المالي، وإدارة الموارد البشرية.

رابط التقديم في وظائف الراجحي

كشف مصرف الراجحي عن بدء استقبال طلبات التوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر 2024، والموافق هجريا 25 من شهر جمادى الأولى 1446، على أن يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي عبر الانترنت، حيث يقوم المتقدم بتسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

مميزات العمل في مصرف الراجحي

توجد العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة بها من خلال العمل في مصرف الراجحي، والتي تساعد على تطوير مهارات الموظفين من خلال التالي: