لولو فين .. تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة وأبرز أغانيها

عدن – كتب محمد سعد – تردد قناة وناسة للأطفال، تعتبر قناة وناسة من القنوات المحبوبة لدى الصغار، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزز من إدراكهم بشكل وممتع، كما تتميز بشخصيتها الفريدة التي أحبها الأطفال، ومن أبرزها شخصية لولو الشهيرة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

‏تقدم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والأغاني المتميزة جدا التي يحبها الأطفال من مختلف الأعمار وللاستمتاع بمحتوى قناة وناسة للأطفال، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: .5/6

أبرز اغاني قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة اشتهرت بمجموعة مميزة من الأغاني التي تهدف إلى التعليم والترفيه، ومن أشهرها:

أغنية الألوان وهي أغنية تفاعلية تقوم بتعليم الأطفال أسماء الألوان بطريقة مرحة ومميزة.

وأغنية الحروف فهي تساعد الأطفال على تعلم الحروف العربية بأسلوب إيقاعي يجعل التعلم ممتعًا.

أغنية الحيوانات تساعد على حفظ الأطفال لأسماء وأصوات الحيوانات بطريقة مشوقة.

أغنية النظافة وهي تحفز الأطفال على العناية بالنظافة الشخصية بطريقة محببة.

شخصية لولو الشهيرة على قناة وناسة

لولو هي إحدى الشخصيات البارزة التي ارتبطت بقناة وناسة، حيث ظهرت في العديد من الأغاني والبرامج التعليمية، وتمتاز شخصية لولو بروحها المرحة وتصميمها الجذاب الذي يحبه الأطفال والكثير من المغامرات التي تقوم بها، وتظهر لولو عادة لتعلم الأطفال القيم الإيجابية مثل المشاركة، الصداقة، والنظافة الشخصية، وذلك من خلال أغانيها التفاعلية.

أغنية يا لولو يا لولو في نونو.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

اغنية بيب بيب.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

مميزات قناة وناسة للأطفال

‏تمتلك القناة مجموعة من المميزات الرائعة وهي: