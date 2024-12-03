نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من التقليدي إلى الرقمي .. eSIM مستقبل الاتصالات الرقمية وتغيير قواعد اللعبة في عالم الهواتف الذكية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تطورت التكنولوجيا بشكل كبير في الأيام الحالية، وبالتالي نحتاج إلى أن يقابلها تطور مناسب في مجال الاتصالات الرقمية، وفي إطار جهود وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات نحو انشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية كان من ضمن الابتكارات والحلول التقنية eSIM، التي تمثل أحد التطورات العالمية في مجال الشرائح الإلكترونية على عكس الشرائح العادية من نوع SIM، حيث تعطي تجربة أكثر تطورًا وأسهل في الاستخدام، مما يعطي راحة أكبر للمستخدم، وتفوق أعلى في الإمكانيات، مع تكنولوجيا مناسبة للوقت الحالي، وفي هذا المقال سنستعرض لكم تفاصيل شريحة eSIM، وما هي خطوات تفعليها، وأهم ما يميز تلك التقنية الخيالية، مع عرض بعض الهواتف التي تدعم شريحة eSIM.

الـ eSIM هي أختصار لكلمة Embedded SIM، وهي أحد التقنيات الحديثة في مجال الأتصالات الرقمية، حيث يمكن دمج تلك الشريحة بداخل جهاز الأتصال نفسة عن طريق برمجتها عن بعد، بدلاً من الشريحة التقليدية SIM التي تحتاج إلى إدخالها يدوياً في جهاز الأتصال.

خطوات تفعيل شريحة eSIM

يجب التأكد من أن الجهاز يدعم شريحة eSIM. قم بالحصول على رمز التفعل QR Code من خلال مزود الخدمة الخاص بك. من خلال إعدادات الهاتف قم بالدخول على الشبكة. يظهر لك خيار إضافة خطة خلوية أو إعدادات eSIM. قم بمسح رمز التفعيل الذي حصلت عليه. قم بأعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى. تأكد من تحديد الخطة الافتراضية أن كان لديك أكثر من خطة.

فوائد مميزات شريحة eSIM

شريحة eSIM تمثل أحد أهم التطورات الحديثة في مجال الشرائح الإلكترونية، والتي تميزت بالتالي:

يمكن لشريحة eSIM الاتصال بمزود الشبكة دون الحاجة لاستخدام الشريحة التقليدية.

يمكن استخدامها في الهواتف المحمولة، الحواسيب، الساعات الذكية، وغيرها من أدوات الاتصال.

يمكن تفعيلها بسهولة عن طريق الإنترنت أو مزود الخدمة الخاص بها.

يمكنك تحميل ملفات التعريف بسهولة ويسر.

يمكنك التحويل من مقدم خدمة إلى آخر في أي وقت، دون زيارة الفروع.

توفير الكثير من الوقت والجهد.

بعض الهواتف التي تدعم شريحة eSIM

يوجد العديد من الهواتف التي تدعم شريحة eSIM، ومن ضمن تلك الهواتف:

هواتف سامسونج مثل:

Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy A55 5G.

هواتف هواوي مثل:

Huawei P40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 30 Pro.

هواتف شاومي مثل:

Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 13.

Xiaomi 13 pro.

Xiaomi 14.

هواتف أوبو مثل:

Oppo Find X5 Pro.

Oppo Reno 6 pro.

Oppo Reno X5.

Oppo Reno 5A.

Oppo A55s.

كما يوجد العديد من الهواتف الحديثة التي تدعم eSIM، ولكن يختلف الدعم حسب المنطقة والشبكات المدعومة.