بوابة أور الإلكترونية ur.gov.iq .. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية على منصة غرامة إلكترونيا

عدن – كتب محمد سعد – تساءل الأشخاص بشأن الخطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية على منصة غرامة إلكترونيًا وقامت منصة أور بتوضيح الخطوات اللازمة لذلك، والمتاحة بشكل فوري دون أي تعب أو مجهود، وهذا الاستعلام يكون مجانًا في أي وقت طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في المكان الذي ترغب فيه، كما أن المنصة أكدت بأن الأشخاص يستطيعون إضافة ما يقرب من ثلاث مركبات وليس هناك أي متطلبات سوى رقم الهاتف فقط.

الاستعلام عن المخالفات المرورية على منصة غرامة إلكترونيا

أصبح بإمكان المواطنين في العراق الآن أن يقوموا بالاستعلام عن مخالفات المرور من خلال منصة غرامة التي تمكن جميع المستخدمين المسجلين من الاستعلام بسهولة، سواء في المركبة الخاصة به أو حتى أي مركبة تتبع أفراد الأسرة ويحصل على النتيجة من خلال إرسال رسالة نصية تكون على رقم الهاتف الذي تم تسجيله داخل المنصة، وإليكم خطوات الاستعلام بشكل تفصيلي وهي كالتالي:

أولًا يتم الدخول لبوابة أور الإلكترونية.

سجل بعد ذلك الدخول للبوابة من خلال كتابة رقم الدولة مع إضافة رقم الهاتف الجوال.

اضغط على خانة إرسال.

يرسل إليك على الفور رمز التحقق للهاتف المدخل بالمنصة.

ادخل الرمز بالمكان الصحيح المخصص له.

انقر على تأكيد.

وإن كان هذا التسجيل بالمرة الأولى فإن الأمر يتطلب منك أن تقوم بإدخال كافة المعلومات الشخصية من خلال اختيار التسجيل باستخدام رقم البطاقة الوطنية أو حتى بدونها.

بعدما تدخل البيانات وتتأكد من أنها جميعها صحيحة واضغط على حفظ.

انتقل بعد ذلك لصفحة الخدمة مباشرةً.

انقر على إضافة مركبة جديدة.

ادخل المعلومات المطلوبة.

انقر على استعلام.

شروط تسديد الغرامة لمخالفات المرور

أوضحت مديرية المرور العامة في العراق الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يتمكن الأشخاص من سداد قيمة الغرامة للمخالفات المرورية والتي جاءت كالآتي: