نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلكترونيا.. الاستعلام عن دعم ريف العسل 1446 وموعد نزول الدعم فى حسابات المستفيدين في المقال التالي

كتب محمد سعد – الاستعلام عن دعم ريف العسل 1446، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة خلال تلك الأيام الذي يبدأ فيه صرف الدعم على كافة المستحقين المستوفين لجميع الشروط والإجراءات الخاصة بالبرنامج، حيث يعد برنامج ريف واحد من أهم البرامج التي تقدم الدعم المالي للأسر المنتجة والعاطلين والأرامل والمطلقات والأشخاص الذين لديهم مشروع زراعي قائم، وذلك من أجل سد جميع احتياجاتهم الأساسية والنهوض بجميع مشروعاتهم والعمل على زيادة عجلة الإنتاج لمواجهة أعباء الحياة الصعبة، ومن خلال مقالنا عبر السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن دعم ريف العسل 1446 وموعد نزول الدعم فى حسابات المستفيدين.

تعمل وزارة البيئة والمياه على تقديم أفضل ما لديها من خدمات وبرامج داعمة لخدمة جميع الأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض لمواجهة أعباء الحياة الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغيرها، حيث يقدم برنامج ريف مبلغ مالي إلي المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج والتي أقرتها الوزارة من قبل من أجل تعزيز الريف السعودي والنهوض به وتحقيق الحياة الأسرية لجميع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن الدعم عبر الخطوات البسيطة التالية:

فى البداية عليك زيارة منصة دعم ريف الإلكترونية عبر المتصفح الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية واختر برنامج دعم ريف.

عليك الشروع فى تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

سوف يتم ظهور كافة التفاصيل أمامك ومعرفة هل أنت مستحق للدعم أنك غير مستحق.

موعد نزول دعم ريف العسل

لقد حددت وزارة البيئة والمياه موعد محدد لنزول دعم ريف فى جميع حسابات المستفيدين وذلك بعد إعلان نتيجة أهلية استحقاق الدعم، حيث تقرر أن يكون صرف الدعم فى اليوم الأول من الشهر الميلادي حتي اليوم العاشر من نفس الشهر، حيث يتم صرف الدعم فى تلك الأيام الأولي من الشهر.

كم مدة تأهيل ريف؟

لقد أوضحت الوزارة مدة تأهيل ريف لجميع المستفيدين والتي لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ التسجيل لدي بوابة ريف، كما أقر البرنامج أنه من الضروري علي جميع المتقدمين القيام بالإطلاع الجيد على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالدعم للحصول عليه فى أسرع وقت ممكن دون مواجهة أي تعقيدات.