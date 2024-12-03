بكامل نجومة .. تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة الغرافة القطري في دوري أبطال أسيا

عدن – كتب محمد سعد – أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الغرافة مساء اليوم الثلاثاءفي المباراة المرتقبة على المملكة أرينا في إطار الجولة السادسة من تصفيات أسيا للنخبة في الموسم الجدي، ويهدف الزعيم استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية على الغرافة والعودة للصدارة بعد التعثر الثنائي السعودي ” النصر السعودي و الأهلي “.

ويعود سالم الدوسري من جديد للتشكيل الزعيم السعودي الهلال،بعد الاعفاء من الاصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الغرافة في دوري أبطال أسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري.

خط الهجوم: الحمدان، مالكوم وليوناردو.

موعد مباراة الهلال السعودي والغرافة في دوري أبطال أسيا

تبدأ مباراة الهلال السعودي أمام الغرافة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3من شهر ديسمبر 2024، في تمام الساعه الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والتاسعه مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي و الغرافة

تذاع مباراة الهلال السعودي والغرافة مساء اليوم الثلاثاء عبر قنوات اس اس سي الرياضية السعودية ، و بي إن سبورت القطرية عبر البث الفضائي المشفر، بتعليق فارس عوض و عامر الخوذيري ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة في اللقاء المرتقب.