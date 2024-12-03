نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموج الأزرق .. القنوات الناقله لمباراه الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – القنوات الناقله لمباراه الهلال والغرافة اليوم، هذا وقد يستعد نادي الهلال السعودي لاستضافة فريق الغرافة القطري على ملعب المملكة أرينا في مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، حيث تمكن الهلال من ضمان تأهله إلى دور الـ16 بعد تعادله مع السد في الجولة السابقة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي السعودي المتصدر.

القنوات الناقله لمباراه الهلال والغرافة اليوم

لمتابعة مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا، يمكن للمشاهدين في السعودية مشاهدة اللقاء عبر قناة SSC1، بينما تنقل المباراة في قطر ومعظم الدول العربية الأخرى عبر قناتي بي إن سبورت آسيا والكأس 9، أما في الإمارات، فسيكون البث متاحًا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، التي تقدم خدماتها حصريًا عبر الإنترنت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

تبث مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر مجموعة من القنوات المتاحة على مختلف الأقمار الصناعية العربية وبعض الأقمار الأجنبية، وجاء الترددات كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS AFC

القمر سهيل سات.

التردد 10810 أفقي.

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت على نايل سات

القمر نايل سات. التردد 11013. معدل الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

القمر عرب سات.

التردد 12380 أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والغرافة اليوم عبر الاشتراك في تطبيق TOD أو من خلال خدمة beIN Connect المتاحة في قطر ومعظم الدول العربية باستثناء السعودية والإمارات، أما في السعودية، فيمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد، بينما يتوفر البث المباشر في الإمارات من خلال تطبيق STARZPLAY.

حيث يحتل الغرافة المركز التاسع برصيد أربع نقاط فقط، ويخوض اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب وتمنحه فرصة المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي.