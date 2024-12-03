شكرا لاهتمامكم بخبر عن “ديربي ناري”.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ينتظر عشاق كرة القدم السعودية المباراة المرتقبة ذات الطابع المثير والناري بين الهلال السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، حيث تعد هذه المواجهة من أقوى المباريات في المنتظر منذ أن بدأت البطولة الآسيوية، حيث يسعى كل فريق منهم لتحقيق الفوز بقوة، كما يتمنى مشجعي الفريقين من النصر الدائم والفوز القوي والأستمرار في تحقيق الإنتصارات الكبيرة، وفي هذا المقال سنعرض لكم موعد مبارة الهلال والغرافة، وما هي القنوات الناقلة للمباراة، وبأي تشكيل سيدخل فريق الهلال المباراة.

مبارة الهلال ضد الغرافة

أن الهلال صاحب دوري روشن السعودي، يدخل اللقاء بكل قوة وطموح لتحقيق نتيجة ممتازة حتى يحصد اللقب الآسيوي الغالي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة ب برصيد 13 نقطة، بينما الغرافة يتذيل الترتيب ليحتل المرتبة العاشرة برصيد 4 نقاط، وعلى الرغم من ذلك فأن الفريق القطري صاحب التاريخ العريق، سيحاول إيقاف الهلال الأزرق والعودة بالنقاط كاملة من ملعب المملكة أرينا، ومن المتوقع أن يكون هناك أداء قوي من كلا الفريقين بعد مباراة الشباب والهلال، ومباراة النصر والغرافة، والتي انتصر فيها الهلال السعودي على غريمة الشباب بصعوبة بنتيجة 1-2، بينما خسر الغرافة من نادي النصر بنتيجة 1-3.

موعد مبارة الهلال ضد الغرافة

من المقرر أن تقام المباراة على استاد الهلال السعودي المملكة أرينا، وتذاع مباراة الهلال والغرافة يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وتنطلق صافر البداية في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، بينما تنطلق صافر البداية في الإمارات في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمبارة الهلال والغرافة

يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة عن طريق العديد من القنوات المختلفة ذات الجودات المميزة، وتأتي كالتالي:

يمكن مشاهدة المبارة عبر قنوات بي إن سبورتس والتي ستذيع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC بتعليق المتألق عامر الخوذيري.

قناة الكأس 9 تعد أحد القنوات التي ستذيع المباراة، وسيشهد تعليقها الخيالي خالد الحدي.

عبر قنوات SSC سيظهر كلا من الرائع فارس عوض و المحبوب محمد حسين عبر قناة SSC SPORTS 1 HD للتعليق على المباراة.

أبو ظبي الرياضية.

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تشكيل الهلال ضد الغرافة اليوم

نتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي الهلال السعودي بتشكيل قوي جدا لضمان الفوز والتأهل إلى الدور التالي، على أن يأتي تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، وعلى البليهي، وخاليدو كوليبالي، ورينان لودي.

خط الوسط: محمد كنو، وناصر الدوسري، وعبدالله الحمدان.

خط الدفاع: مالكوم، وميتروفيتش، وسالم الدو