فرصة لن تتكرر … بأقل من 20 ألف احصل على سيارة تويوتا كورولا بحالة مضمونة ومفحوصة

عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 المستعملة في الأسواق السعودية، حيث تعتبر ماركة سيارات تويوتا أحدث وأفضل أنواع السيارات التي تمتاز بتصميم حصري كلاسيكي رائع جداً بالإضافة إلى أن أسعار هذه السيارات مناسبة لجميع العملاء الذين يرغبون في شراء سيارة بإمكانيات حديثة وذات جودة عالية بأسعار في المتوسط ولذلك سوف نتعرف معكم الآن على جميع أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 بالإضافة إلى أسعار ومواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2014

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2014 واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم، وذلك لعدة أسباب منها تصميمها العملي ومحركها الاقتصادي، وتتميز كورولا 2014 بتصميمها الأنيق والحديث مع خطوط خارجية سلسة وأبعاد متوازنة، وتأتي السيارة بمجموعة متنوعة من ألوان الطلاء، وتصميمات العجلات التي تناسب مختلف الأذواق.

تتوفر كورولا 2014 بمحركين رئيسيين محرك 1.6 لتر، ومحرك 2.0 لتر.

تتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) أو ناقل حركة يدوي.

جهزت تويوتا كورولا 2014 بعدة أنظمة سلامة مهمة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 وذلك من مبلغ نحو 17 ألف ريال سعودي حتى 24 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2019 المستعملة

سيتم تناول أهم المميزات والمواصفات الخاصة بسيارة تويوتا ياريس التي تعد من أفضل أنواع السيارات المتوفرة في جميع الأسواق السعودية بأسعار في متناول الجميع وذلك من خلال الآتي.

يبلغ سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 المستعملة في السعودية حيث يبدأ السعر من مبلغ نحو 37 ألف ريال سعودي حتى 40 ألف ريال سعودي.

تتضمن السيارة محرك يعمل بسعة 1.5 لتر بقوة 4 سلندر حيث أن نوع المحرك بنزين.

بالإضافة إلى ناقل الحركة الذي يعمل بقوة حوالي 7 سرعات.

تمتاز السيارة بتصميم عصري وحديث.

تتوفر السيارة حالياً في جميع الأسواق السعودية وذلك باللون الأبيض.

يوجد العديد من وسائل الأمان مثل أنظمة مانع الانزلاق والانغلاق وذلك للتحكم في سرعة السيارة.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة

تعتبر سيارة تويوتا كامري 2018 من أفضل أنواع السيارات التي تمتاز بمواصفات عالمية وذات صناعة وتقنية عالية الجودة سوف نتعرف معكم على أسعار سيارة تويوتا كامري في الأسواق السعودية وذلك على النحو التالي.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة في جميع الأسواق السعودية من مبلغ حوالي 28 ألف ريال سعودي حتى مبلغ 32 ألف ريال سعودي.

تمتاز السيارة بتصميم عصري رائع ومميز حيث يتوفر عدة ألوان من السيارة.

تعمل السيارة بمحرك بسعة تبلغ قوتها نحو 4000 لتر حيث يتصل بالمحرك ناقل حركة الذي يعمل بقوة 4 سلندر.

يوجد أنظمة تعمل على ثبات السرعة خاصة في المناطق السريعة.

تحتوى السيارة من الداخل على فتحة سقف.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2019

شهد عام 2019 إطلاق جيل جديد من سيارة كيا سبورتاج والتي سرعان ما حازت على إعجاب عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتتميز هذه السيارة بمزيج رائع من التصميم الجذاب والأداء القوي والميزات التقنية المتطورة مما جعلها منافس قوي في فئتها.

تميزت سيارة كيا سبورتاج 2019 بتصميم خارجي أكثر حدة وجاذبية حيث تم تحديث الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية لتبدو أكثر عصرية.

تتميز السيارة بخطوط انسيابية تمنحها مظهر رياضي وأنيق.

تم تصميم السيارة بأبعاد متوازنة توفر مساحة داخلية رحبة وراحة أكبر للركاب.

تتميز المقصورة الداخلية بتصميم عصري وأنيق حيث تم استخدام مواد عالية الجودة في التشطيب.

زودت السيارة بشاشة تعمل باللمس تدعم العديد من الوظائف ونظام صوتي عالي الجودة ووصلات USB وبلوتوث.

يتوفر في المقاعد الأمامية والخلفية راحة كبيرة للركاب، كما أن المساحة الداخلية واسعة بما يكفي لتخزين الأغراض.

تم تجهيز سيارة كيا سبورتاج 2019 بمجموعة متنوعة من المحركات، بما في ذلك محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر.

كما تتوافر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يوفر تجربة قيادة سلسة وناعمه.

يمكن اختيار السيارة بنظام دفع أمامي أو دفع رباعي، مما يجعلها مناسبة لمختلف الظروف والطرق.

وسائل الأمان في السيارة يوجد بها نظام فرامل ABS يساعد نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) على الحفاظ على التحكم في السيارة أثناء الفرملة المفاجئة.

تحتوي السيارة على نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) يساعد هذا النظام على توزيع قوة الفرامل بشكل متناسب بين العجلات الأمامية والخلفية.

زودت السيارة بعدد كبير من الوسائد الهوائية لحماية الركاب في حالة وقوع حادث.

مميزات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2019

كاميرا خلفية تساعد الكاميرا الخلفية السائق على الرؤية بوضوح أثناء الرجوع.

أجهزة استشعار للركن تسهل أجهزة الاستشعار للركن عملية ركن السيارة.

نظام تثبيت السرعة يساعد نظام تثبيت السرعة على الحفاظ على سرعة ثابتة للسيارة.

تختلف أسعار سيارة كيا سبورتاج 2019 حسب الفئة والمواصفات والإضافات ويبدأ السعر من 21 ألف ريال سعودي وحتى 30 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2007

تويوتا كامري 2007، اسم ارتبط بالجودة والأداء والراحة لسنوات طويلة وهذه السيارة السيدان المتوسطة الحجم استطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم، وذلك بفضل مجموعة من المزايا والمواصفات التي جعلتها خيار مثالي لكثير من السائقين.

يعد تصميم السيارة أنيق وعصري مع خطوط خارجية سلسة، ويوجد بها مصابيح أمامية وخلفية عصرية، وعجلات معدنية أنيقة.

ألوان خارجية متنوعة لتناسب جميع الأذواق.

مقصورة واسعة ومريحة تتسع لخمسة ركاب ومواد داخلية عالية الجودة ولوحة قيادة سهلة الاستخدام ونظام صوتي ممتاز ومساحة تخزين واسعة.

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 158 حصان.

خيار محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 268 حصان وعلبة تروس أوتوماتيكية سلسة وأداء قوي واستهلاك وقود اقتصادي.

يوجد في السيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية وهيكل صلب يوفر حماية عالية للركاب.

كما تاتي السيارة بسعر رخيص ومناسب وهو 10 ألف ريال سعودي وحتى 20 ألف ريال سعودي.

مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2010

تعتبر تويوتا كورولا 2010 واحدة من أبرز السيارات في فئتها حيث تجمع بين الموثوقية اليابانية الأصيلة والتصميم الأنيق والأداء المميز، إن كنت تبحث عن سيارة مستعملة تتمتع بقيمة إعادة بيع عالية وتكاليف صيانة منخفضة.

تأتي السيارة تويوتا كورولا 2010 بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، يوفر أداء سلس واقتصادي.

تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

تتضمن المزايا القياسية في السيارة كورولا 2010 عادة نظام ABS نظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام EBD توزيع قوة الفرامل إلكتروني، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام صوتي وتكييف هواء ونوافذ كهربائية وقفل مركزي.

كما توفر سيارة تويوتا كورولا 2010 قيمة ممتازة مقابل السعر حيث تجمع بين الموثوقية والأداء العالي والتصميم الجذاب بسعر معقول وهو 12 ألف ريال سعودي وحتى 20 ألف ريال سعودي.

مواصفات وسعر هيونداي إلنترا 2015

هيونداي إلنترا 2015 هي سيارة سيدان مدمجة اشتهرت بشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية بما في ذلك الشرق الأوسط وتتميز هذه السيارة بتصميمها الأنيق ومحركها القوي ومجموعة واسعة من الميزات التقنية.

عادة ما تأتي إلنترا 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يوفر أداء قوي واقتصادي جيد في استهلاك الوقود.

تتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي وكلاهما يوفر تجربة قيادة سلسة.

تتميز سيارة هيونداي إلنترا 2015 بتصميمها الخارجي الأنيق والحديث مع خطوط انسيابية وأضواء أمامية وخلفية عصرية.

تتميز المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وتصميم مريح مع وجود العديد من المساحات لتخزين الأغراض.

كما تأتي سيارة هيونداي إلنترا 2015 بمجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك نظام صوتي متطور وبلوتوث ومدخل USB ونظام التحكم في المناخ.

كما متوفر في السيارة نوافذ كهربائية وقفل مركزي ووسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرامل إلكتروني (EBD).

تقدم سيارة هيونداي إلنترا 2015 قيمة جيدة مقابل السعر حيث توفر مجموعة واسعة من الميزات بأسعار تبدأ من 18 ألف ريال سعودي وحتى 28 ألف ريال سعودي.

سعر ومواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2014

سيارة هيونداي سوناتا 2014 تعتبر واحدة من الخيارات المميزة في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، تميزت بتصميمها الأنيق ومحركها القوي ومجموعة واسعة من الميزات التقنية.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يوفر أداء قوي واقتصادي في استهلاك الوقود.

بعض الطرازات قد تكون مزودة بمحرك أصغر سعة أو بمحرك هجين.

غالبا ما يكون ناقل الحركة أوتوماتيكي بست سرعات يوفر تجربة قيادة سلسة.

تتميز بداخلية واسعة ومريحة مع مواد عالية الجودة.

تحتوي على مجموعة واسعة من الميزات التقنية مثل شاشة تعمل باللمس ونظام صوتي متطور وبلوتوث ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً.

مجهزة بمجموعة كاملة من أنظمة السلامة، مثل الوسائد الهوائية، ونظام منع انزلاق العجلات، ونظام مكابح مانعة للانغلاق.

تصميم أنيق وجذاب مع خطوط خارجية سلسة وأضواء أمامية وخلفية عصرية.

تقدم هيونداي سوناتا 2014 قيمة جيدة مقابل السعر مع ميزات وتجهيزات تنافس السيارات الأعلى سعرها يبدأ من 18 ألف ريال سعودي وحتى 25 ألف ريال سعودي.

مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2013

سيارة تويوتا كورولا 2013 هي واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم لسنوات عديدة وذلك لعدة أسباب ومنها تصميمها العملي وموثوقيتها العالية وأدائها الاقتصادي في استهلاك الوقود.