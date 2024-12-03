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أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية
هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

كتب محمد سعد – لا يتوقف هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما هو جديد في عالم العروض والتوفير، وهذا يأتي إيمانا منه بضرورة الاستمرار في المنافسة القوية بينه وبين آخرين بالسوق السعودي، ويقدم هايبر بنده منذ أواخر نوفمبر 2024 وحتى منتصف ديسمبر الجاري، عروضا على منتجات العناية الشخصية، وهذا ما سنقوم برصده في السطور القادمة.

عروض بنده على معجون الأسنان colgate كولجيت

يقدم هايبر بنده عرضا ساريا حتى 17 ديسمبر 2024 على معجون أسنان كولجيت، ويتمثل العرض في 4 عبوات × 75 مل بسعر 10 ريال سعودي فقط، وهناك المزيد من العروض على منتجات أخرى للعناية الشخصية مثل:

  • صابون فاكس السائل بسعة 3 لتر بمبلغ 20 ريال.
  • معجون أسنان كولجيت أدفانسد وايت (2×100 مل) بسعر 15 ريال سعودي فقط.

 

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية سارية حتى 17 ديسمبر 2024

 

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية سارية حتى 17 ديسمبر 2024

 

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

 

صابون فاكس سائل 3 لتر

وأعلنت بنده اليوم عن عروض آخرها اليوم 3 ديسمبر 2024، وحثت عملاؤها على اغتنام الفرصة واقتناء مايكرويف برايم بسعر التوفير.

ويتميز مايكرويف برايم بأنه يسع نحو 20 لتر، وبسعر منافس وموفر (189 ريال سعودي بدلا من 299)، وهو في فروع مختارة فقط في الهايبر، ويمكن الاستفسار عن العرض من خلال أقرب فرع إليك.

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

 

مايكرويف

عروض العناية بالطفل من بنده

وقامت بنده منن خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي اكس، باعلام الزبائن بعرض العناية بالطفل، وذلك تحت شعار “راحة وتوفير مع عروض تفرق معك على حفائض الأطفال من بيبي جوي في فروع #بنده و #هايبربنده”.

وهذا العرض ساري حتى نهاية اليوم، وما زال متوفر في الفروع، وتحتوي حقيبة بيبي جوي على 88 حفاضة، ومتوفر منها المقاس الكبير.

 

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

عرض على مكنسة فيليبس الكهربائية

وآخر يوم لهذا العرض هو اليوم أيضا، الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، المكنسة الكهرائية فيليبس، بسعر حصري جدا (فقط 309 ريال)، وهذا العرض ساري منذ الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وحتى اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، أو حتى تنتهي الكمية من الفروع المختلفة المختارة من هايبر بنده.

 

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، لكن لم ننهي العروض، فهايبر بنده يصنع عروضا ليس لها حدود باستمرار.

 

 

 

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