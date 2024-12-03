نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وغيرها سارية حتى 17 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

كتب محمد سعد – لا يتوقف هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما هو جديد في عالم العروض والتوفير، وهذا يأتي إيمانا منه بضرورة الاستمرار في المنافسة القوية بينه وبين آخرين بالسوق السعودي، ويقدم هايبر بنده منذ أواخر نوفمبر 2024 وحتى منتصف ديسمبر الجاري، عروضا على منتجات العناية الشخصية، وهذا ما سنقوم برصده في السطور القادمة.

عروض بنده على معجون الأسنان colgate كولجيت

يقدم هايبر بنده عرضا ساريا حتى 17 ديسمبر 2024 على معجون أسنان كولجيت، ويتمثل العرض في 4 عبوات × 75 مل بسعر 10 ريال سعودي فقط، وهناك المزيد من العروض على منتجات أخرى للعناية الشخصية مثل:

صابون فاكس السائل بسعة 3 لتر بمبلغ 20 ريال.

معجون أسنان كولجيت أدفانسد وايت (2×100 مل) بسعر 15 ريال سعودي فقط.

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية سارية حتى 17 ديسمبر 2024

أقوى عروض بنده على منتجات العناية الشخصية سارية حتى 17 ديسمبر 2024

وأعلنت بنده اليوم عن عروض آخرها اليوم 3 ديسمبر 2024، وحثت عملاؤها على اغتنام الفرصة واقتناء مايكرويف برايم بسعر التوفير.

ويتميز مايكرويف برايم بأنه يسع نحو 20 لتر، وبسعر منافس وموفر (189 ريال سعودي بدلا من 299)، وهو في فروع مختارة فقط في الهايبر، ويمكن الاستفسار عن العرض من خلال أقرب فرع إليك.

عروض العناية بالطفل من بنده

وقامت بنده منن خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي اكس، باعلام الزبائن بعرض العناية بالطفل، وذلك تحت شعار “راحة وتوفير مع عروض تفرق معك على حفائض الأطفال من بيبي جوي في فروع #بنده و #هايبربنده”.

وهذا العرض ساري حتى نهاية اليوم، وما زال متوفر في الفروع، وتحتوي حقيبة بيبي جوي على 88 حفاضة، ومتوفر منها المقاس الكبير.

عرض على مكنسة فيليبس الكهربائية

وآخر يوم لهذا العرض هو اليوم أيضا، الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، المكنسة الكهرائية فيليبس، بسعر حصري جدا (فقط 309 ريال)، وهذا العرض ساري منذ الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وحتى اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، أو حتى تنتهي الكمية من الفروع المختلفة المختارة من هايبر بنده.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، لكن لم ننهي العروض، فهايبر بنده يصنع عروضا ليس لها حدود باستمرار.