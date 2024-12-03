فرصة مذهلة لتسوق احتياجات منزلك من عروض لولو ماركت سوبر مهرجان 2024

عدن – كتب محمد سعد – عروض لولو ماركت تقدم لكم في العروض الأسبوعية الجديدة أقوى التخفيضات على الأسعار، لتكون بذلك فرصة مذهلة لتسوق احتياجات منزلك الأسبوعية أو الشهرية، والسلع الغذائية بشكل خاص، لكي تتمكن من شراء المكونات الأساسية في الأكلات المراد تحضيرها، باختلاف أنواعها وأشكالها، ومتاح التسوق من سوبر مهرجان لولو للذكرى السنوية الـ 15 خلال أيام الأسبوع بدءًا من الأربعاء 4 ديسمبر 2024 وحتى يوم 10 ديسمبر، وذلك في أي فرع من فروع لولو هايبر ماركت السعودية، ولا يفوتك خصومات الأدوات المنزلية والمفروشات.

عروض لولو ماركت

إذا كانت وصفات اللحوم مثل المندي أو وصفات الدجاج مثل الكبسة بالدجاج من الأكلات التي تريدين تحضيرها لوجبات الغداء لهذا الأسبوع، فإن عروض لولو توفر لك احتياجاتك وأكثر، بحيث تجد اللحم البقري، لحم الغنم، لحم أضلع خروف، وأكثر من نوع أخر للحوم، وبالنسبة إلى الدجاج فيتوافر الدجاج الكامل أو قطع الدجاج مثل صدور الدجاج بدون عظم، وإليكم الأسعار المقدمة من لولو هايبر ماركت السعودية.

دجاج طازج التنمية 1 كجم، بسعر 15.75 ريال بدلًا من 19.95 ريال.

لحم غنم نعيمي بسعر 47.90 ريال بدلًا من 58.95 ريال للكيلو.

450 جرام من صدور الدجاج بسعر 16.95 ريال بدلًا من 22.75 ريال.

لحم بقري بدون عظم بسعر 34.90 ريال بدلًا من 52.95 ريال للكيلو.

لولو السعودية

عروض لولو ماركت

لولو ماركت

لولو السعودية عروض

مفروشات السرير تعد بمثابة قطعة ديكور في الغرفة، لذلك يجب اختياره بعناية لكي يكون متناسق مع الديكور، ولذلك فإن هناك أكثر من شكل للبطانية باعتبارها واحدة من أهم المفروشات الشتوية التي تساعد على التدفئة، وأيضًا طقم اللحاف الذي يشمل أكثر من قطعة بعدد يصل إلى 6 قطع في الطقم الواحد، كما تتوافر في عروض لولو ماركت غطاء السرير مطاط لكي يأخذ شكل السرير ويظل مرتب طوال الوقت.

غطاء سرير مطاط مقاس 200*200 سم، بسعر 29 ريال بدلًا من 39 ريال.

طقم لحاف 6 قطع بسعر 189 ريال بدلًا من 299 ريال.

طقم بطانية 4 قطع بسعر 219 ريال بدلًا من 299 ريال.

لولو عروض المفروشات

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

يجب أن تكون الوجبات سريعة التحضير من أهم المنتجات في قائمة التسوق الخاصة بك، فهى تحضر في خلال دقائق، وبالتالي يصبح لديك وجبة جاهزة في أقل وقت، ومنها برجر، شيش طاووق، كفتة، سجق، صدور الدجاج المتبلة بالبقسماط الجاهزة لكي يتم قليها في الزيت، أو في القلاية الهوائية التي تستخدم أقل كمية ممكنة من الزيت لتحضر طعام صحي للغاية، كما تتوافر أدوات الطبخ والأواني والقلايات التي تستخدم لذلك، من ضمن عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع.