نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف معاشك هيبقى كام .. تفاصيل زيادة المعاشات في مصر في المقال التالي

كتب محمد سعد – زيادة المعاشات الموضوع الأهم والذي يشغل بال عدد كبير من المتقاعدين، حيث أن المعاش يساعدهم على الحياة وشراء المستلزمات اليومية والأدوية وغيرها، لذلك نجد شغف كبير وتطلع لأي زيادة مالية قد تقرها الحكومة، وهذا ما حدث بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية وسنعرضه لكم بالتفصيل.

زيادة المعاشات

تم الإعلان رسميًا عن زيادة مرتقبة للمعاشات، وجاء ذلك على لسان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض حيث تم :

إقرار الحد الأدنى لاشتراك التأمين ليكون 2300 جنيه مصري بدلًا من 2000 جنيه فقط، أي زيادة قدرها 300 جنيه مصري.

هذا بالإضافة لإقرار الحد الأقصى لاشتراك التأمين ليصبح 14500 جنيه مصري بدلًا من 12500 جنيه مصري.

وبناءًا على ما سبق سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.

جدير بالذكر أن الاشتراك التأميني والذي يحدد على أساسه المعاش النهائي لموظف القطاع العام يتم استقطاعه كل شهر من الراتب الشهري.

أيضًا سوف يتم التنفيذ الفعلي لهذه لزيادة المعاشات اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم للعام 2025.

ومن تنتهي خدمته قبل هذا التاريخ لن يتم تطبيق الزيادة عليه.

المستفيدون من تكافل وكرامة وزيادة المعاشات

هناك بعض الفئات التي ستستفيد من زيادة المعاشات 2025 من بينها:

جميع الفئات التي تعمل في القطاع العام ولديها رقم تأميني، وستنتهي خدمة في شهر يناير القادم. كذلك العمالة الغير منتظمة، والعاملين في القطاع الخاص أيضًا. على الجانب الآخر، وطبقًا للقرار فإن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليس لهم نصيب في الزيادة المتوقعة. وكان الرئيس السيسي قد أمر أكثر من مرة بضرورة مساندة أصحاب المعاشات وتقديم الدعم لهم في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.

الاستعلام عن المعاشات

مع نهاية كل شهر ميلادي، يبدأ أصحاب المعاشات رحلة البحث والاستعلام عن نزول المعاش بماكينات الصرافة، ويمكن ذلك عن طريق: