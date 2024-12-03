شكرا لاهتمامكم بخبر عن رسميا لكل المواطنين .. آخر موعد لسحب كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 سعرها وأماكن شرائها + خطوات وشروط التقديم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كراسات شقق الإسكان الاجتماعي، قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في الأيام الماضية بطرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومع قرب الانتهاء من سحب كراسات شقق الاسكان الاجتماعي البحث من قبل المواطنين عن آخر موعد لسحب كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وهذا ما سنجيب عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

بعد أن يتم طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في نوفمبر الماضي فإنه من المقرر أن يكون آخر موعد لسحب كراسات شقق الاسكان الاجتماعي في يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، وذلك حيث يمكن الحصول على كراسات شقق الاسكان الاجتماعي عبر مكاتب البريد المميزة حيث تتواجد كراسات في حوالي 400 مكتب على مستوى الجمهورية.

سعر كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتم طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي عبر مكاتب البريد حيث وصلت سعر كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2024 إلى 300 جنيه غير كراسة الواحدة مع دفع مصروفات إدارية تصل إلى 355 جنيه ويتم الحصول على تلك الكراسات من مكاتب البريد المتواجدة في المدن المطروح بها الشقق السكنية ومكاتب البريد المميزة.

أماكن شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتم شراء شقق الاسكان الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المتوفرة في المدن المطروح بها الوحدات وبعض المكاتب المميزة المتواجد في أنحاء الجهورية في حوالي أكثر من 400 مكتب وهما:

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

مكتب بريد باب الشعرية

مكتب بريد شارع بين السرايات.

مكتب بريد الظاهر

مكتب بريد جامعة القاهرة.

مكتب بريد العطار

مكتب بريد بولاق الدكرور.

مكتب بريد أرض السبيل

مكتب بريد محطة سكك حديد.

مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس

مكتب بريد الدقى.

مكتب بريد مدينة نصر

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الفجالة

مكتب بريد الاورمان.

مكتب بريد الأزبكية

مكتب بريد الطالبية.

مكتب بريد مجمع التحرير.

مكتب بريد قصر العيني .

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي أن يقوموا بالتقديم على شقق الاسكان من خلال الخطوات التالية:

اولا الدخول على الرابط المخصص للتقديم علي شقق الاسكان ويمكن الدخول اليه من هنا.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من قبل المواطن الراغب في التقديم مع إرفاقها بصورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم.

يختار الدور الذي يرغب في حجز الوحدة فيه.

يتم الضغط علي ارغب في التقديم مع ملء البيانات المطلوبة.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي يحتاج توافر عدد من الشروط وهي: