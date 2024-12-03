مع بداية الشهر .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 جدول الحد الأدني للأجور وزارة المالية توضح

عدن – كتب محمد سعد – صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بداية شهر ديسمبر يزداد البحث من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، لذلك أعلنت وزارة المالية عن الخطة الكاملة لصرف مرتبات شهر ديسمبر الذي يعتبر نهاية السنة الحالية مع موعد صرف المتأخرات وقد وضحت وزارة المالية الأنباء حول زيادة الحد الأدنى الرواتب لذا سوف نتعرف عن اليوم مع موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 واماكن صرفها في السطور القادمة فتابعونا.

أن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من المفترض ان يبدأ في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر وذلك كما أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي لها على أن يتم الصرف لمدة خمس أيام متتالية، وتبدأ عملية صرف المتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يتم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر من يوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر حيث يتم صرفها لمدة خمسة ايام تتحدث فيها مواعيد صرف المرتبات لكل قطاع في الدولة ويأتي جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر كالتالي:

يوم الأحد 22 ديسمبر : يتم فيه صرف الرواتب للعاملين في القطاعات والوزارات التالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل، مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

: يتم فيه صرف الرواتب للعاملين في القطاعات والوزارات التالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل، مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. يوم الإثنين 23 ديسمبر: تبدأ عملية صرف المرتبات فيها للعاملين في تلك القطاعات هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية.

اماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

قامت المالية بتحديد عدد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ونوهت على الموظفين والعاملين في القطاع العام والاداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لصرف الرواتب الخاصة بشهر ديسمبر والتي سيتم صرفها في المواعيد المخصصة للجهاز الإداري للدولة حيث يتم صرفها من الاماكن التالية:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي حول زيادة الحد الادنى للمعاشات ورفعه يزداد البحث حول جدول الحد الأدني للأجور في مصر والذي لم يتغير بناء على آخر زياده تمت له في شهر مارس الماضي حيث جاء الحد الأدنى للأجور بحسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: