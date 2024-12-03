نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراع بلبن الجديد «كيكة دبي» .. طريقة كيكة الهبه بمكونات من بيتك وبديل صوص البستاشيو الاقتصادي في المقال التالي

كتب محمد سعد – ارتفعت محركات البحث في الفترات الأخيرة للبحث عن طريقة عمل كيكة الهبه بمكونات اقتصادية ومتوفرة بالمنزل، حيث تعتبر كيكة الهبه أحد ابتكارات محلات حلويات بلبن التي تتميز بشكلها الجذاب ومذاقها الحلو اللذيذ نوع من أنواع الكيكة التي ابتكرتها محلات حلويات بلبن، وهي كيكة الهبه التي تمتاز بأنها ذات مذاق لذيذ ومكونات سهلة يمكنك تحضريها بالمنزل في دقائق قليلة دون الحاجة لشرائها بمبلغ كبير من المحلات، ونقدم لكم من خلال موقعنا هذا الكويت الاخباري طريقة كيكة الهبه على غرار محلات بلبن الشهيرة، فتابعونا.

مكونات وطريقة كيكة الهبه

بيضة واحدة

نص كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من الكاكاو الخام

رشة ملح

كوب ونصف سكر

250 جرام كنافة محمرة

ملعقتين نوتيلا

ملعقتين زيت

مقادير صوص البستاشيو

كوب الفستق المحص، بديله ،( سوداني ولون طعام أخضر).

ملعقتين زيت نباتي

نصف كوب من اللبن

طريقة كيكة الهبه

تمتاز طريقة كيكة الهبة بالسهولة والسرعة في تحضيرها الذي لا يستغرق بضع دقائق، لتكون خطوات عمل كيكة الهبة كالتالي:

في وعاء نظيف نقوم بإضافة بيضة وخفقها جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.

نضيف ملعقة الفانيليا ورشة الملح، ونقوم بالخفق.

نضيف الزيت النباتي ونستمر بالخفق حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بإضافة السكر والحليب ونستمر في الخفق.

نقوم بإضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر، ونخفق الخليط ونمزجه جيدا.

نضع الخليط في صينية مدهونه سمن، ونضعه في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

بعدما استوى الكيكة نخرجها من الفرن لتبرد، وتحضر صوص البستاشيو وصوص الشيكولاته.

طريقة صوص البستاشيو

نقوم بضرب الفستق أو السوداني وملعقتين الزيت في الكبة الكهربائية.

ثم نقوم بعدها بإضافة نصف كوب اللبن ومعاودة الخفق.

واذا استخدمتي السوداني المحمص، فقومي بإضافة لون الطعام الاخضر له، أما إذا استخدمتي الفستق فلا حاجة للون الطعام الاخضر هذا.

بعد تلك الخطوة نضيف الكنافة المحمرة على صوص البستاشيو ونتركة على جانب.

طريقة صوص الشيكولاته

في وعاء نظيف نضع ملعقتين النوتيلا، ثم نقوم بإضافة ملعقتين الزيت ونقوم بتسخينه على نار متوسطة أو نضعها في الميكروويف لتسيح.

بعدما تبرد صينية كيكة الشيكولاته، ننزل عليها بخليط صوص البستاشيو مع الكنافة ونكون طبقة فوق كيكة الشيكولاته.

ثم ننزل بصوص الشيكولاته المجهز، كطبقة ثالثة فوق البستاشيو والكثافة.

في كيس حلواني به ملعقة من صوص البستاشيو المجهز ونزين وجه الكيكة.

تصبح الآن كيكة الهبه جاهزة للتقديم.

بديل صوص البستاشيو الاقتصادي

يمكنك صنع صوص البستاشيو اللذيذ الذي يميز كيكة الهبه ويجعل مذاقها أكثر من رائع، ولكن يصعب على البعض صنع صوص البستاشيو من الفستق لارتفاع سعره، ولهذا فنقدم لكم البديل الأمثل وهو السوداني المحمص، حيث يمكنك طحن نصف كوب من السوداني المحمص مع نصف كوب من الحليب في الخلاط، ثم القيام بإضافة لون طعام أخضر صحي إلى الخليط، وبهذا نكون حصلنا على الطعم الاصلي لصوص البستاشيو