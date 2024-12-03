شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة عمل خلطة بهارات السمك المشوي المتبل مثل مطاعم البحريات الفاخرة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تضفي خلطة بهارات السمك المشوي مذاق متبل لوجبة السمك المشوي اللذيذة التي تجعل من يتناولها يستمتع بها لأخر قطعة، حيث تعمل تلك الخلطة على تتبيل أنسجة السمك قبل التسوية للحصول على مذاق لذيذ يحبه الكبار والصغار، لاسيما أن السمك المشوي من الوجبات الصحية خفيفة الهضم للكبار والصغار، هذا بالإضافة إلى أن السمك من البحريات التي تحتوي على معادن وفيتامينات وأوميجا ثري وغيرها.

مقادير عمل خلطة بهارات السمك المشوي

تتكون مقادير خلطة بهارات السمك المشوي من عدة خضراوات و بهارات محمصة لإكساب السمك المشوي مذاق مبهر ومتبل ولذيذ ولتحضير تلك الخلطة في المنزل والاستفادة منها عدة مرات، يتم تجهيز المقادير التالية:

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

كرفس مفروم.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كسبرة.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

5 جرام شطة حمراء.

ملعقة كبيرة جزر مبشور ناعم.

5 جرام بصل بودر وثوم باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة.

طريقة عمل خلطة بهارات السمك المشوي

يمكن تحضير بهارات السمك في المنزل للتتبيل والشواء في المنزل والاستمتاع بمذاق لذيذ مثل المطاعم والفنادق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: