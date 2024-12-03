اصنعي بنفسك كريم النشا الجبار في تفتيح البشرة وتخفيف الخطوط الرفيعة وإزالة الرؤوس السوداء

عدن – كتب محمد سعد – تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كريم النشا الجبار في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والخطوط الرفيعة، ويدخل النشا في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة وخاصة البشرة الدهنية حيث يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة والتي تسبب ظهور مشكلة حب الشباب، وجميع مكونات وصفات النشا لا تحتوي على مركبات كيميائية، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع الكويت الإخباري على طريقة عمل كريم النشا بالمنزل بأبسط وأسهل الخطوات.

مكونات عمل كريم النشا والحليب

يحتوي هذا الكريم الخرافي في تفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة على مقادير بسيط ومعروفة وغير ومكلفة والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ربع كوب من النشا.

حبة واحدة من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة عمل كريم النشا والحليب الرهيب في تبييض البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات البسيطة السابقة، ثم نقوم بخلطهم مع بعض جيدًا حتى يتكون لدينا كريم ناعم الملمس سهل الفرد على البشرة. نضع ماسك النشا والحليب على الوجه، ثم نتركه مدة عشرون دقيقة. نقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ بعد انتهاء الوقت المحدد. نضع الكريم يوميًا على البشرة حتى نحصل على بشرة جميلة ومشرقة خالية من الخطوط الرفيعة.

مكونات عمل كريم النشا والفراولة

يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية وهو مناسب جدًا لأصحاب البشرة الدهنية والمكونات كما يلي: –

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الفراولة.

ربع كوب من الحليب قليل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

طريقة عمل كريم النشا والفراولة الرائع في التخلص من الرؤوس السوداء بسيطة وسهلة للغاية وهي كما يأتي: –