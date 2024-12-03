جدول العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025 للموظفين في جميع القطاعات والطلاب

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كتب محمد سعد – بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الميلادي 2024، يبحث الكثير من المواطنين بالجزائر للتعرف علي جدول العطلاتجدول العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025 للموظفين في جميع القطاعات والطلاب الرسمية في الجزائر لعام 2025، وذلك بين طلاب وموظفين أو أولياء الأمور، حيث تُعلن الأمانة العامة بالجزائر قبل بداية كل عام عن الأجازات الرسمية والمدفوعة الأجر والتي تأتي طوال العام لجميع المواطنين، وتُوضح الأمانة العامة الأجازات قبل بدأ العام بوقتٍ كافي حتي يكون الجميع علي علم بخطة تنظيم العام بين شغل وراحة، وتختلف مظاهر استغلال الأجازات الرسمية، من شخص لأخر منها من يستغلها للخروج والتنزه، ومنها من يستغلها الي الراحة في المنزل وتقضية أوقات مُمتعة مع الأهل والأصدقاء.

وفي التساؤل عن جدول العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025، فالجدير بالذكر أن الأجازات تضم الكثير من المناسبات منها الدينية والخاصة بالمُسلمين ومنها الدينية الخاصة بالأقباط، وإضافة الي ذلك فتتنوع العطلات الرسمية بين الثقافية والقومية، أو الاحتفال بذكر حدث مُعين، وقد جاء تقسيم الأجازات علي النحو التالي:-

1 يناير 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

12 يناير 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

28 مارس وحتي 8 إبريل 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

1 مايو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال “الشغل”.

1 يونيو وحتي 5 يونيو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

5 يوليو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

6 يوليو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

17 يوليو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء.

15 يوليو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

جدول العطلات المدرسية في الجزائر 2024/2025

إضافة الي جميع ما سبق، يحصل جميع الطلاب علي عطلات دراسية إضافية خلال العام الدراسي، وهي ما يلي:-