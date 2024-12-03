موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 وجدول العطل الرسمية .. وزارة التربية العراقية توضح
شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 وجدول العطل الرسمية .. وزارة التربية العراقية توضح على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – قامت وزراة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025، وذلك لانه اقترب الانتهاء من هذا الفصل الدراسي وسوف يتم بداية الامتحانات، فيجب علي الطلاب الاستعداد لاداء الامتحانات وتحسين المستوى الدراسي، فقامت وزارة التربية والتعليم العراقية بضرورة التشديد علي جميع الطلاب وتجنب الغش في الامتحانات وعدم تبادل الأوراق، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025.
لقد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بانه سوف يتم بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول من يوم 15 يناير 2025، ويستمر ادائها لجميع صفوف النقل حتي يوم 24 يناير 2025، وسوف يتم بداية اجازة الفصل الاول من يوم 255 يناير 2025.
جدول الاجازات الرسمية 2025 العراق
- إجازة رأس السنة الميلادية سوف تكون اليوم الأول من يناير 2025.
- إجازة عيد الجيش العراقي سوف تكون يوم 6 يناير 2025.
- إجازة عيد نوروز سوف تكون يوم 21 مارس 2025
- ويتم أخذ اجازة من يوم 29 رمضان حتى اليوم الأول من شوال بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- إجازة عيد العمال سوف تكون اليوم الأول من مايو 2025.
- عطلة رأس السنة الهجرية سوف تكون اليوم الأول من صفر.
- عطلة المولد النبوي الشريف سوف تكون يوم 12 ربيع الأول 1447.
- عطلة العيد الوطني العراقي سوف تكون يوم 3 أكتوبر 2025.
- عطلة يوم النصر سوف توافق سوف تكون يوم 10 ديسمبر 2025.