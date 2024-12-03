شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 وجدول العطل الرسمية .. وزارة التربية العراقية توضح على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قامت وزراة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025، وذلك لانه اقترب الانتهاء من هذا الفصل الدراسي وسوف يتم بداية الامتحانات، فيجب علي الطلاب الاستعداد لاداء الامتحانات وتحسين المستوى الدراسي، فقامت وزارة التربية والتعليم العراقية بضرورة التشديد علي جميع الطلاب وتجنب الغش في الامتحانات وعدم تبادل الأوراق، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025.

لقد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بانه سوف يتم بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول من يوم 15 يناير 2025، ويستمر ادائها لجميع صفوف النقل حتي يوم 24 يناير 2025، وسوف يتم بداية اجازة الفصل الاول من يوم 255 يناير 2025.

جدول الاجازات الرسمية 2025 العراق