حقيقة أم شائعة .. تفاصيل الاعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب 2025 والسبب وراء ذلك

عدن – كتب محمد سعد – مجموعة جديدة من القرارات الحكومية يتخذها مجلس المُستشارين، أدت إلي إدخال الفرح والسرور علي الكثير من المواطنين المُتقاعدين، وقد اعتبار الكثير أن هذه القرارات بمثابة هدية الي المُتقاعدين بالمغرب، حيث تم إقرار بالإعفاء الضريبي علي معاشات التقاعد والزمانة المدفوعة، وقد جاء ذلك القرار بعد تصويت كامل من قِبل اللجنة، بشأن تعديلات قانون وزارة المالية الجديد 2025، ولإضافة الي الاهتمام الكبير من المواطنين بهذا الموضوع، فكذلك همَ هذا الخبر الصندوق المغربي للتقاعد، باعتباره المانح للرواتب بالنسبة للمتقاعدين، وفي هذا الصدد ننقل لكم من خلال موقعنا تفاصيل أكثر حول الاعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب خلال الأسطر التالية.

الاعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب

هذا وقد نتج عن هذا التصويت أيضا بشأن الاعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب، تحديد موعد تطبيق هذه القرارات، والتي تم الإقرار بشأنها لتكون مُقسم تطبيقها علي مرحلتين، لتكون الأولي في يناير 2025 بواقع 50% من الإعفاء، ويكون المرحلة الثانية في نفس الشهر “يناير” من العام التالي 2026، والجدير بالذكر أن السبب وراء هذه الجهود الحكومية لرفع الضرائب عن معاشات المُتقاعدين كوسيلة من برامج الدعم التي توفرها الدولة لمُساعدة المواطنين وتمكنهم من القدرة الشرائية لاحتياجاتهم في ظل التطور الكبير في الأسعار، والذي أثر بشكل سلبي علي الكثير من المواطنين بالمغرب ومن بينهم الفئة الغير قادرة علي العمل مرةً أخري وهم المتقاعدين.

أسباب الاعفاء الضريبي للمتقاعدين بالمغرب

وفي هذا الإطار فالجدير بالذكر أن متوسط معاش التقاعد بالمغرب للقطاع الخاص، والذي يُقدمه الصندوق الوطني للمواطنين يبلغ نحو 1923 درهم، وفي المُقابل يحصل المتقاعدين بالقطاع العام علي 6875 درهم، وليس فقط فيحصل المتقاعدين بالشركات العمومية علي رواتب تصل الي 4861 درهم، الأمر الذي أثار ضجيج الكثير من المُتقاعدين بالقطاع الخاص ليكون رد فعلهم مُتجسد في وقفة احتجاجية تكونت من 10 متقاعد أمام البرلمان بالرباط، يوم السبت الماضي الموافق 30 نوفمبر 2024، تحت اسم ” النسيان والتهميش” وقد جاء السبب وراء هذا الاسم أنهم يتهمون الحكومة بتجاهلهم ونسيانهم