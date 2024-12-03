فرصة العمر .. عقد عمل في السعودية 2024 براتب مجزي | قدم الآن

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كتب محمد سعد – عقد عمل في السعودية 2024 براتب مجزي | قدم الآن على واحدة من افضل الفرص للعمل بالخارج في واحدة من أكثر الدول ازدهارًا، كما تتميز هذه الفرصة بتوفير الكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل الوظائف في السعودية 2024 . صبتضت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

هذه الفرصة حصرية علي منصة السفر العالمية «الفرصة» ماذا تنتظر؟ عقد عمل في السعودية 2024 براتب مجزي | قدم الآن. لذلك، تعرف على شروط تأشيرة العمل في السعودية وكافة التفاصيل كاملة أدناه.

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الدولة

السعودية. المدينة

الرياض. اسم الفندق

الفورسيزونز- Four Seasons Riyadh

شرح عقد العمل

المُسمى الوظيفة: مساعد مدير مطعم.

عقد عمل في السعودية 2024 وهي واحدة من أفضل الفرص للعمل بالخارج يتيح العديد من المزايا، مع رواتب مرتفعة وحوافز مغرية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مما يزيد من صافي الدخل. بالإضافة إلى بيئة عمل متعددة الثقافات تجمع عمالة من مختلف أنحاء العالم. للتطوير المهني وتحسين المهارات. يُعتبر الاستقرار الوظيفي وتجربة الحياة في ثقافة غنية من العوامل الجاذبة أيضًا، مما يسهم في قدرة الموظفين على الادخار وزيادة فرص التقدم الوظيفي.

فرصة العمل في السعودية وهي واحدة من أفضل الفرص للعمل حيث يعتبر دور مساعد مدير المطعم أساسيًا في ضمان التشغيل السلس لمطعم الفندق، سواء كان مطعمًا يعمل على مدار الساعة أو مطعمًا فاخرًا تُعد خبرة عمل عالمية تتيح لك فرص توظيف أفضل.

وتتضمن المهام الرئيسية لعقد العمل في السعودية 2024:

مسؤوليات تشمل تخطيط وتنظيم ومراقبة وتوجيه عمل الموظفين.

إشراف على جدولة التحولات ومراقبة المخزون ومعايير الجودة.

الالتزام باللوائح الصحية والسلامة.

مهارات اتصال فعالة للتعاون مع الإدارات الأخرى وتنسيق الفعاليات.

العمل مع الطهاة لضمان التنسيق بين العمليات الأمامية والخلفية.

الدول المتاحة للتقديم

معظم دول العالم متاح لها التقديم في فرصة عقد العمل في السعودية 2024. مميزات العمل في السعودية

تتميز فرصة العمل في السعودية بما يلي:

راتب تنافسي معفى من الضرائب.

بدل سكن وبدل نقل داخلي.

إجازة سنوية لمدة 30 يومًا.

10 أيام عطلات رسمية.

تذاكر طيران مجانية.

تأمين طبي وحياة.

مزايا عائلية إضافية.

فرص للنمو والتطوير.

وجبات مجانية للموظفين

برنامج مساعدة الموظفين.

ليالٍ مجانية في فنادق فورسيزونز حول العالم.

شروط التقديم

للتقديم على فرصة العمل في السعودية يجب أن تمتلك:

تخصص في إدارة الفنادق أو المطاعم.

2-3 سنوات في إدارة المطاعم بفندق فاخر.

القدرة على العمل في بيئات متغيرة.

إتقان الإنجليزية قراءة، كتابة، وتحدثًا.

القدرة على إدارة الأعمال بشكل فعال.

تنظيمية قوية وقدرة على التفويض.

السعي لتحقيق التميز في الأداء.

تشغيل أنظمة الكمبيوتر المتعلقة بالأطعمة والمشروبات.

الملفات المطلوبة

كيفية التقديم للعمل في المدينة المنورة؟

للتقديم على فرصة العمل في السعودية:

قم بالتقديم مباشرة على عقد عمل في السعودية 2024 من هنا. الضغط على كلمة «APPLY NOW» قم برفع سيرتك الذاتية وملء البيانات.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.