وزارة التعليم السعودي تبشر الطلاب وتعلن رسمياً تعليق الدراسة بعد دوام الثلاثاء ولمدة 4 أيام لهذا السبب

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عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودي وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد عن تعليق الدراسة الحضورية لمدة 4 أيام، ثم كشفت عن سبب التعليق، وقد أكدت الوزارة على سبب التعليق وموعده، وتعمل الوزارة على وضع مخطط زمني للإجازات التي يحصل عليها الطلاب طوال العام، كما تحدد موعد بدء ونهاية كل فصل دراسي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل بطغيل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعليق الدراسة بعد دوام الثلاثاء ولمدة 4 أيام

كشفت وزارة التعليم السعودي عن تعليق الدوام الدراسي ومنح الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية إجازة رسمية بعد دوام الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، لتبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة من الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 4 أيام، ليعود الطلاب للمقاعد الدراسية صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

الإجازات المتبقية بالعام الدراسي الحالي 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودي وفقاً للتقويم الدراسي عن الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحالي لتكون كما يلي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة بالفصل الدراسي الثاني وتكون يومي 11 و12 ديسمبر 2024.

ثم يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي لتبدأ يوم 3 يناير 2025.

بعد ذلك تأتي إجازة يوم التأسيس وتوافق يوم 23 فبراير 2025.

كما تبدأ إجازة الشتاء يوم 24 فبراير 2025.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك لتكون يوم 20 مارس 2025.

ثم تأتي أخر إجازة نهاية أسبوع مطولة بالفصل الدراسي الثالث لتكون يومي 4 و5 مايو 2025.

إجازة نهاية العام الدراسي والإجازة الصيفية وتكون في يوم 26 يونيو 2025

حقيقة إيقاف الدراسة في شهر رمضان

أعلنت بعض الجامعات السعودية بالفعل عن توقف الدوام الحضوري طوال شهر رمضان ولكن وزارة التعليم السعودي أكدت علي استمرار الدراسة الحضورية بالمدارس لمدة 19 يوم خلال شهر رمضان المبارك لتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بتاريخ 20 مارس 2025، ولكن سيتم تقليل عدد ساعات الدوام اليومي للتخفيف علي الطلاب