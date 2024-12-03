نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. اعتماد قرار منح الموظفين في دبي مكافآت مالية بقيمة 152 مليون درهم في الامارات في المقال التالي

كتب محمد سعد – كشفت حكومة دبي عن اعتماد قرار منح الموظفين في دبي مكافآت مالية بقيمة 152 مليون درهم ثسلبد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أوضحت حكومة دبي قبل ساعات عن أن هناك مكافأة مالية للموظفين في حكومة دبي وقدرها 152 مليون درهم تُمنح للموظفين في القريب العاجل، حيث تم صدور قرار الموافقة الرسمي على صرف المكافآت.

الموافقة رسميا على مكافأة قدرها 152 مليون درهم لموظفي الحكومة في دبي.

وتقرر أن يحصل موظفو الحكومة في دبي على مكافأة مالية قدرها 152 مليون درهم في إطار مساعي حكومة دبي لتحسين جودة العمل وزيادة السعادة بين الموظفين.

دبي تمنح الموظفين مكافأة مالية

وتقدم إمارة دبي مكافأة مالية جديدة لموظفيها، حيث وافقت حكدبي مؤخرا على مكافأة للموظفين الحكوميين بقيمة 152 مليون درهم، إن الهدف من المكافأة المستندة إلى الأداء هو منحها للموظفين المدنيين الذين تفوقوا في عملهم وأثبتوا أنهم قد استوفوا معايير محددة.

حكومة دبي تقدم مكافآت مالية لموظفيها.

وافق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على صرف مكافأة قدرها 152 مليون درهم لموظفي الحكومة.

دبي تعتمد مكافأة قدرها 152 مليون درهم لموظفي الحكومة.

تم إصدار القرار الخاص بمكافآت موظفي حكومة دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تمت الموافقة على الحافز على أساس الأداء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023.

الموافقة على مكافأة لموظفي الحكومة في دبي الذين يستوفون المعايير.

الموظفون المدنيون الوحيدون المؤهلون للحصول على المكافأة هم أولئك الذين استوفوا معايير معينة وضعتها الهيئة.

أسباب منح الشيخ محمد بن راشد مكافأة للموظفين في حكومة دبي.

حددت حكومة دبي الأسباب المنطقية وراء قرار منح الشيخ محمد بن راشد مكافأة للموظفين العاملين في حكومة دبي، وتهدف هذه المكافأة إلى تشجيع الموظفين على مواصلة النجاح في وظائفهم من خلال توفير مستوى معيشي أفضل لموظفي حكومة دبي.