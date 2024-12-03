شكرا لاهتمامكم بخبر عن الإمارات تجري تعديلات على أسعار الوقود في شهر ديسمبر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أقرت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات، تخفيضا في أسعار الوقود لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث هبطت أسعار وقود الديزل إلى 2 .68 درهم لكل لتر، في حين وصل البنزين السوبر “98” إلى 2.61 درهم لكل لتر رعططث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أما البنزين الخصوصي “95” فتم تحديد سعره عند 2.50 لكل لتر، في حين تم تسعير بنزين “إي بلس” 91 بـ 2.43 درهم لكل لتر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويأتي القرار بعد تراجع أسعار الخام عالمياً.

وسيتم تطبيق أسعار الوقود في الإمارات لشهر ديسمبر 2024 بدءًا من اليوم الأحد الأول ديسمبر/كانون الأول حتى يوم 31 من الشهر ذاته، كما أن شركات توزيع المشتقات النفطية في البلاد أعلنت شمول الأسعار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.