عروض العثيم في الجمعة البيضاء حتى 3 ديسمبر على أجهزة المنزل والجوالات

عدن – كتب محمد سعد – تحتوي عروض العثيم الخاصة بتخفيضات الجمعة البيضاء على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها المواطن السعودي، والتي يمكن الإستفادة منها حتى يوم 3 ديسمبر 2024، حيث ينتظرها العديد من المقيمين في المملكة كل عام للحصول على أقوى التخفيضات، ويقدم لكم العثيم في موسم العروض لديه أفضل الأسعار على أجهزة المنزل والجوالات بكل فئاتها.

نجد في موسم الجمعة البيضاء كل عام تنافس كبير بين المتاجر الكبرى، والذي من خلاله تحاول أن تجذب بتخفيضاتها أكبر عدد ممكن من العملاء الموجودين في داخل المملكة العربية السعودية، ونتناول اليوم أهم العروض المتاحة على الهواتف المحمولة وشاشات التلفاز، مع العديد من أجهزة المنزل والإلكترونيات.

عروض العثيم على الجوالات

تضم فروع أسواق عبدالله العثيم أكثر الهواتف الإقتصادية المطلوبة بشدة في سوق الجوالات، كما يوجد كذلك جوالات الفلاجشيب من الآيفون وسامسونج.

جوال ايفون 16 برو 128 جيجا متوفر بسعر 4609 بدل من 4699 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 55 الجيل الخامس 128 جيجا بسعة 8 رام جيجا متاح بسعر 1145 بدل من 1549 ريال سعودي.

خصم على جوال ايتل اي 50 بسعة 64 جيجا بسعر 239 بدل من 275 ريال سعودي.

عروض حصرية على الأجهزة الإلكترونية

كذلك يوفر متجر عبدالله العثيم العديد من التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها بأسعار مخفضة على النحو التالي:

مكبر صوت جي بي ال تشارج 5 باللون الاخضر متاح بسعر 549 بدل من 699 ريال سعودي.

جهاز باور بنك أوه اس بيسوس بسعة 10000 ملي أمبير بسعر 49 بدل من 119 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء على الشاشات

لمحبي الشراء بأقل الأسعار يوجد بداخل ماركت العثيم شاشات ذكية من أفضل شركات التكنولوجيا، وهي متاحة بمقاسات ومميزات متنوعة.

شاشة ارو ال اي دي بمقاس 32 بوصة بسعر 279 بدل من 499 ريال سعودي.

متاح شاشة اونيكس سمارت ال اي دي بمقاس 65 بوصة بسعر 1199 بدل من 2049 ريال سعودي.

عرض خاص على شاشة سمارت من سكاي وورث بمقاس 43 بوصة بسعر 699 بدل من 1099 ريال سعودي.

دفاية دوتس زيت 11 ريشة بسعر 199 بدل من 289.95 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 95 بدل من 139 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي كيون 12 لتر بسعر 209 بدل من 389 ريال سعودي.

قلاية فيليبس صحية 6.2 لتر بسعر 299 بدل من 599 ريال سعودي.

اسعار الالكترونيات في العثيم