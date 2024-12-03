نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ10جنيهات .. مكون سحري لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء هترجع جديدة من تاني في المقال التالي

كتب محمد سعد – تقع الأمهات في خطأ زيادة نسبة الكلور في الغسالة عند وضع الملابس فيها، وتتفاجأ بعد انتهاء مدة الغسيل أن الملابس أصبحت مليئة ببقع الكلور عليها من الخارج، ومن الصعب التخلص من هذه البقع المزعجة، لأن الكلور يغير من مظهر الملابس ويجعلها غير جذابة، وهذا الأمر يحزن الأمهات لأنه ليس من السهل شراء ملابس جديدة مرة أخري بسبب ارتفاع سعرها، لذلك يبحث ربات البيوت عن طرق لإزالة تلك البقع، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة بقع الكلور من الملابس.

طرق إزالة بقع الكلور من الملابس

لا يمكن ارتداء الملابس عند ظهور بقع الكلور عليها، حيث تجعل مظهرها غير ملائم، وينزعج الجميع من شكلها، لذلك تحتاج الأمهات إلى معرفة حل سريع يقضي على تلك البقع دون خسارة الملابس وخاصة الملابس باهظة الثمن، لذا هناك عدة طرق تساعد الأمهات على تنظيف الملابس من بقع الكلور المزعجة، وتتمثل أهم تلك الطرق في إتباع ما يلي.

بيكربونات الصوديوم

تستخدم الأمهات دائما بيكربونات الصوديوم في التخلص من معظم البقع الدهنية التي تظهر على الملابس وعلى الحوائط، لذلك يمكن استخدامها أيضا في التخلص من بقع الكلور، وتتم هذه الخطوة من خلال وضع ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الماء والخلط حتى يصبح القوام عجينة مناسبة، ثم يتم وضع هذا الخليط على الملابس مكان بقع الكلور وتركها لمدة عشر دقائق، بعد ذلك يتم غسل الملابس بماء نظيف.

الخل الأبيض

يساهم الخل الأبيض في سرعة التخلص من بقع الكلور، وذلك من خلال خلط كمية من الخل مع الماء البارد ووضع الخليط على البقع الموجودة على الملابس وتركها لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسلها جيداً بالماء وتعريضها للهواء حتى تجف.

صبغ الملابس

يمكن اللجوء إلى حيلة صبغ الملابس بألوان مختلفة، تساهم في إخفاء بقع الكلور المزعجة، لذلك حددي الملابس التي تظهر عليها بقع الكلور ثم اختاري الصبغة التي ترغبين في تلوين الملابس بها، بعد ذلك اصبغي ملابسك وعرضيها للهواء حتى تجف وتختفي البقع المزعجة بشكل نهائي وتصبح الملابس بمظهر جديد.