رسميا تعليق الدراسة في السعودية لمدة أربع أيام

عدن – كتب محمد سعد – تعليق الدراسة في السعودية لمدة أربع أيام هذا العنوان هو ما تصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة حيث يعتبر الآن هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين السعوديين من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السعودية توقعاتها بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد بالإضافة إلى أنها توقعت أيضاً وجود طقس شديد البرودة الأيام القادمة وجميع المواطنين المهتمون بالتعليم يحرصون دائماً على معرفة الخريطة الزمنية لسير العملية التعليمية بالمملكة والعطلات الرسمية وكل جديد يحدث لكي يستعدوا لاستغلال العطلات والتجهيز لكل ما هو مفيد ويتسائل كثير من المواطنين السعوديين عن تفاصيل تعليق الدراسة والذي سوف نوضحه خلال الأسطر التالية.

تفاصيل تعليق الدراسة بالسعودية

بعد التوقعات التي أتت من قبل هيئة الأرصاد الجوية قامت الحكومة السعودية بإعطاء عطلة لمدة أربعة أيام وذلك حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالقطاع التعليمي على أن تكون بداية العطلة يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر ديسمبر وتستمر العطلة حتى يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2024 على ان تبدأ الدراسة مجددا يوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر 2024.

المخطط الزمني الدراسي لسير الفصل الثاني لعام 1446ه‍

قامت وزارة التعليم السعودية بالكشف عن المخطط الزمني الدراسي لسير الفصل الثاني وذلك لجميع المراحل الدراسية حيث أتى المخطط الزمني كالتالي:

يوم 17 من شهر نوفمبر لعام 2024 كانت البداية الحقيقية للفصل الدراسي الثاني.

يومي 11 و12 من شهر ديسمبر 2024 تعتبر عطلة انتهاء الأسبوع.

أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تكون بدايتها يوم 3 يناير وتنتهي في يوم 11 يناير 2025 ويبدأ استكمال الفصل الدراسي الثاني يوم 12 يناير 2025.

سوف ينتهي أحداث الفصل الدراسي الثاني يوم 20 من شهر فبراير 2025.

الأجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية لعام 2025

حرصا من الحكومة السعودية على توضيح كل ما يدور في أذهان المواطنين قامت بالإعلان عن الأجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية 2025 والتي جائت كالتالي: