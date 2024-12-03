شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط الاستعلام عن دعم ريف العسل 1446 وموعد نزول الدعم الشهري على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – برنامج ريف يهدف تقديم دعم للقطاع الزراعي بالسعودية، يعمل على تشجيع المزارعين، ريف من أهم البرامج ضمن دعم ريف يهدف إلى دعم مربي العسل الذي يعمل على دعم مربي النحل وتطوير صناعة، ولذلك المستحقين بحاجة لمعرفة كيفية الاستعلام عن دعم ريف العسل 1446، وهذا لمعرفة المستعلم يستحق الدعم أم لا، وهذا الدعم لتقديم دعم مالي لشراء المعدات والأدوات، والاستفادة من الدعم يجب توافر الشروط والمتطلبات للاستفادة من الدعم لتقديم الطلب، نقوم بعرض الفئات المستحقة من دعم ريف الشهري، نقوم بعرض موعد صرف الدعم الريفي الشهري، وأضاف إلى ذلك أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت على أن يسمر الدعم 18 شهراً، على أن لا يتجاوز قيمة الدعم الريفي عن 54 ألف ريال.

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن طريقة الاستعلام عن دعم ريف العسل، وهذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط منصة ريف يجب تسجيل الدخول. ثم تحديد قطاع المناحل وإنتاج العسل. يجب ادخال الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، والتأكد من صحتها. النقر على زر إرسال الطلب.

شروط الحصول على دعم ريف العسل

على جميع الراغبين الحصول على دعم ريف العسل يجب توافرها الشروط الآتية:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً. يمتلك الجنسية السعودية. المتقدم يلزم أن يعمل بمجال تربية النحل وإنتاج العسل. لا يتجاوز الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال. المتقدم يجب أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

ما الفئات المستحقة من دعم ريف؟

من خلال موقع الكويت الإخباري نعرض الفئات المستحقة من برنامج ريف، وهما كالآتي:

الدعم الزراعي في المناطق الريفية الذين بحاجة للتحديات الاقتصادية. على المتقدم أن يعمل بمجال تربية النحل وإنتاج العسل. المواطنين العاملون بقطاع الصيد.

نزول الدعم الريفي لشهر ديسمبر 2024

برنامج ريف السعودية يتم صرفة اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويستمر حتي اليوم العاشر، يمكن تقديم أو تأخير الصرف في حالة يوم الصرف صادف عطلة رسمية، ولذلك تم نزول دعم ريف، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر ويستمر الصرف حتي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024.