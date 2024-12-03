بكوباية دقيق حضري البريوش الهش الاقتصادي السريع بعجينة قطنية وبطعم هش ولذيذ

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر البريوش من أكثر المعجنات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بسبب مذاقه المميز الخفيف الهش، ويتم الإقبال على شراء البريوش بشكل كبير من المخابز الخارجية وداخل الكافيهات مع كوب المشروب المفضل، ولكننا اليوم نقوم بتقديم طريقة رائعة لتحضير البريوش الهش بدون بذل الكثير من المجهود او الاحتياج للعديد من المكونات حتي ينضج ويقدم بطعمه ولونه المميز.

طريقة عمل البريوش الهش

نقدم لكم اليوم طريقة رائعة لتحضير البريوش الهش باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سهلة لا تحتاج لبذل الكثير من المجهود، وتتمثل خطوات التحضير في التالي:

المكونات:

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

اثنين من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

كوب كبير من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

حليب وسكر لدهن الوجه.

طريقة التحضير