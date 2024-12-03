بكوباية دقيق حضري البريوش الهش الاقتصادي السريع بعجينة قطنية وبطعم هش ولذيذ

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عدن – كتب محمد سعد – يعتبر البريوش من أكثر المعجنات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بسبب مذاقه المميز الخفيف الهش، ويتم الإقبال على شراء البريوش بشكل كبير من المخابز الخارجية وداخل الكافيهات مع كوب المشروب المفضل، ولكننا اليوم نقوم بتقديم طريقة رائعة لتحضير البريوش الهش بدون بذل الكثير من المجهود او الاحتياج للعديد من المكونات حتي ينضج ويقدم بطعمه ولونه المميز.
طريقة عمل البريوش الهش
نقدم لكم اليوم طريقة رائعة لتحضير البريوش الهش باستخدام مكونات بسيطة وطريقة سهلة لا تحتاج لبذل الكثير من المجهود، وتتمثل خطوات التحضير في التالي:
المكونات:
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- اثنين من البيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت.
- حليب وسكر لدهن الوجه.
طريقة التحضير
- في البداية احضري وعاء كبير الحجم عميق وضعي بداخله السكر والدقيق الابيض وملح الطعام والبيكنج بودر والخميرة الفورية ثم قومي بخلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.
- اضيفي الحليب السائل والبيض والفانيليا مع الخفق بشكل جيد اختلاط المكونات مع بعضها والحصول على عجينة ناعمة لينة متماسكة.
- بعد ذلك اسكبي الزيت على العجينة وقومي بتغطيتها حتى تتشرب الكمية وتصبح مطاطية لينة ثم قومي بتغطيتها مرة اخرى واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر جيدًا ويتضاعف حجمها.
- بعد التأكد من اختمار العجينة افرديها على سطح صلب على شكل اسطواني وقطعيها إلى حلقات سميكة.
- شكلي كل حلقة على شكل حلزوني لتأخذ شكل البريوش الجاهز.
- احضري صينية كبيرة وقومي بوضع القليل من الزيت بها وابدائى في رص البريوش المجهز بها ثم قومي بتغطية الصينية وضعيها داخل مكان دافئ لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.
- بعد مرور الوقت قومي بدهن الوجه باستخدام الحليب ورشة من السكر.
- ضعي صينية البريوش داخل الفرن الساخن واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تكتسب اللون الذهبي.
- اخرجي الصينية بعد مرور الوقت واتركي البريوش حتى يبرد ثم قدميه بطعمه المميز.
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