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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ خلطة وتتبيلة أعملي الشيش طاووق الأصلي زي بتاع المطاعم وأحلي مليون مرة في المقال التالي
كتب محمد سعد – يعتبر الشيش طاووق من الوجبات الجاهزة التي يتم تناولها في الخارج بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص، كما أنها وجبة محببة لجميع الأشخاص الكبير والصغير، ولكننا اليوم نقوم بتقديم طريقة رائعة لتحضير وجبة الشيش طاووق بالتتبيلة المميزة مثل الجاهزة تماماً التي يتم شرائه من المطاعم الفخمة، وتتكون هذه الوجبة من قطع من صدور الدجاج الغنية بالبروتينات الهامة للجسم.
طريقة عمل الشيش طاووق
نعرض لكم اليوم طريقة مميزة رائعة لتحضير الشيش طاووق السريع بطعمه المميز الشهي مثل الجاهز تماماً، وطريقة سهلة بدون بذل الكثير من المجهود وذلك عن طريق اتباع التالي:
المكونات:
- كيلو من قطع صدور الدجاج.
- ملعقة ممتلئة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من الكمون الناعم.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوب كبير من عصير الطماطم.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- طماطم مقطعة مكعبات.
- مكعبات من البصل.
- مكعبات من الفلفل الرومي الأخضر والألوان.
طريقة التحضير
- في البداية احضري وعاء كبير وعميق يناسب تحضير الشيش طاووق.
- بعد ذلك ضعي به الثوم المفروم والزبادي والملح والزيت والفلفل الأسود وعصير الطماطم والبهارات المشكلة والخل.
- اخلطي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.
- قومي بغسل قطع الدجاج جيدًا داخل مصفاة باستخدام الخب للتخلص من رائحة الزفارة ثم قومي بتصفيتها من الماء جيدًا.
- اغمسي قطع الدجاج داخل التتبيلة المجهزة ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين.
- احضري اسياخ الشيش طاووق الخشبية وقومي برص الطماطم ثم قطع البصل والفلفل الأخضر والألوان وقطع الدجاج بالتدريج.
- جهزي كمية الشيش طاووق بنفس الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.
- رص أسياخ الشيش طاووق على الشواية واتركيها حتى تنضج بشكل تام.
- تستطيعين وضع أسياخ الشيش طاووق داخل الفرن عن طريق وضع الأسياخ على حافة صينية ووضعها لمدة أربعين دقيقة حتى تنضج.
- قدمي أسياخ الشيش طاووق بعد النضج بطعمها المميز.
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