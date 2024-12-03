نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بألذ خلطة وتتبيلة أعملي الشيش طاووق الأصلي زي بتاع المطاعم وأحلي مليون مرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر الشيش طاووق من الوجبات الجاهزة التي يتم تناولها في الخارج بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص، كما أنها وجبة محببة لجميع الأشخاص الكبير والصغير، ولكننا اليوم نقوم بتقديم طريقة رائعة لتحضير وجبة الشيش طاووق بالتتبيلة المميزة مثل الجاهزة تماماً التي يتم شرائه من المطاعم الفخمة، وتتكون هذه الوجبة من قطع من صدور الدجاج الغنية بالبروتينات الهامة للجسم.

طريقة عمل الشيش طاووق

نعرض لكم اليوم طريقة مميزة رائعة لتحضير الشيش طاووق السريع بطعمه المميز الشهي مثل الجاهز تماماً، وطريقة سهلة بدون بذل الكثير من المجهود وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات:

كيلو من قطع صدور الدجاج.

ملعقة ممتلئة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب كبير من عصير الطماطم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

طماطم مقطعة مكعبات.

مكعبات من البصل.

مكعبات من الفلفل الرومي الأخضر والألوان.

طريقة التحضير