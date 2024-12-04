شكرا لاهتمامكم بخبر عن 100 بسكوتة بـ 3 مكونات .. بسكوت العشر دقائق الخفيف بدون بيض ولا سمنة طعمه هيخطفك من أول قضمة على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – بسكويت الثلاث مكونات أسهل أنواع البسكويت فقط يمكنك عمل ما يقارب 100 بسكوت تقريباً في وقت قليل وتحديداً أقل من عشر دقائق وبثلاث مكونات فقط سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وبدون بيض ولا سمنه، لتصنعي احلى وحدات من البسكويت لتسعدي اطفالك، بدون مجهود وبتكلفة اقتصادية بالمقارنة بأسعار البسكويت الجاهزة كما أنها صحيه أكثر من البسكويت الجاهز حيث أنها لا تحتوي على مواد محافظة ولهذا فإنها مفيدة لأطفالك.
بسكويت الثلاث مكونات
نظرا لتعدد المكونات التي يحتاجها البسكويت لا تتمكن عدد كبير من ربات البيوت بعمله المنزل لاحتياجه العديد من المكونات ومنها البيض او السمن وغيرها من المكونات ولكن اليوم نقدم لكي من اسهل وصفات البسكويت لتتمكني من عملها في عشر دقائق فقط وبمكونات من مطبخك، ويتكون بسكويت العشر دقائق بثلاث مكونات فقط وهم كالتالي :
- كوب سكر بودرة أو ما يعادل 315 جرام.
- 2 كوب من الزبدة أو ما يعادل 400 جرام.
- 5 اكواب من الدقيق أو ما يعادل 750 جرام.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
- في وعاء كبير قومي بوضع مقدار السكر مع مقدار الزبدة.
- ثم قومي بتشغيل المضرب الكهربائي على الخليط لمدة عشر دقائق على الأقل.
- حتي يفتح لون القوام ويكون كريمي فاتح ويذوب السكر مع الزبدة تماماً.
- ثم قومي بنخل مقدار الدقيق على خليط الزبدة وتقليب المكونات لمدة دقيقتين فقط.
- حتي يختفي الدقيق ولا يتم عجن البسكويت كثيرا حتي لا يكون عرق ويفسد البسكويت.
- ثم اتركي عجينة البسكويت ترتاح لمدة لا تقل عن نصف الثلاجة في الثلاجة في الصيف وخارج الثلاجة في الشتاء.
- ثم قومي بتقطيع وحدات البسكويت على حسب الشكل المفضل لكي ولاطفالك.
- وفي فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة قومي بوضع صاج البسكويت.
- لمدة لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن 15 دقيقة على حسب قوة الفرن.
- وعند خروج البسكويت اتركيه يبرد قليلاً قبل أن تحركيه من الصاج حتي لا يتكسر .
- ثم قومي برص وحدات البسكويت في علبه محكمه الغلق.
- ويمكنك تناول البسكويت كما هو سادة أو تزينه بالشوكولاته على حسب الرغبة.