شكرا لاهتمامكم بخبر عن 100 بسكوتة بـ 3 مكونات .. بسكوت العشر دقائق الخفيف بدون بيض ولا سمنة طعمه هيخطفك من أول قضمة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بسكويت الثلاث مكونات أسهل أنواع البسكويت فقط يمكنك عمل ما يقارب 100 بسكوت تقريباً في وقت قليل وتحديداً أقل من عشر دقائق وبثلاث مكونات فقط سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وبدون بيض ولا سمنه، لتصنعي احلى وحدات من البسكويت لتسعدي اطفالك، بدون مجهود وبتكلفة اقتصادية بالمقارنة بأسعار البسكويت الجاهزة كما أنها صحيه أكثر من البسكويت الجاهز حيث أنها لا تحتوي على مواد محافظة ولهذا فإنها مفيدة لأطفالك.

بسكويت الثلاث مكونات

نظرا لتعدد المكونات التي يحتاجها البسكويت لا تتمكن عدد كبير من ربات البيوت بعمله المنزل لاحتياجه العديد من المكونات ومنها البيض او السمن وغيرها من المكونات ولكن اليوم نقدم لكي من اسهل وصفات البسكويت لتتمكني من عملها في عشر دقائق فقط وبمكونات من مطبخك، ويتكون بسكويت العشر دقائق بثلاث مكونات فقط وهم كالتالي :

كوب سكر بودرة أو ما يعادل 315 جرام.

2 كوب من الزبدة أو ما يعادل 400 جرام.

5 اكواب من الدقيق أو ما يعادل 750 جرام.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق