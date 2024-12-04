مكون جهنمي لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ وإزالة الجير والبقع والدهون الصعبة في دقائق

عدن – كتب محمد سعد – تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تنظيف سيراميك المطبخ والحمام التي تتراكم عليهم الدهون والاصفرار والكلس بشكل كبير، وهذا يسبب الإزعاج للكثير من السيدات، ويقوم البعض بشراء منتجات تنظيف لحل هذه المشكلة المزعجة، ولكننا اليوم نقوم بتقديم طرق بسيطة تتكون بمكونات بسيطة لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ بدون بذل الكثير من المجهود سوف تشاهدي النظافة واللمعان.

طريقة تنظيف السيراميك باستخدام الكربوناتو

تستطيعين اليوم تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ باستخدام الكربوناتو بدون بذل أي مجهود باستخدام مكونات بسيطة متوفرة داخل المنزل، وسوف تحصلين على افضل نتيجة مبهرة، وذلك عن طريق التالى:

المكونات:

نصف كوب من الصابون السائل.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمس ملاعق ممتلئة من الكربوناتو.

كوبان ممتلئان من الماء الساخن.

طريقة التنظيف:

احضري وعاء يناسب تحضير الخليط.

ضعي به الصابون السائل والخل الأبيض والماء الساخن والكربوناتو وابدائى في خلط المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

قومي بوضع الخليط داخل زجاجة رذاذ وقومي برش المزيج على سيراميك الحمام والمطبخ المراد تنظيفه.

اتركي المزيج على السيراميك لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد استخدمي قطعة من السلك وافركي السيراميك جيدًا.

استخدمي الماء في غسل السيراميك وسوف تشاهدي النظافة واللمعان وازالة الدهون والكلس والترسبات.

طريقة تنظيف سيراميك المطبخ والحمام باستخدام المسحوق البودر

نقدم لكم خليط مميز بسيط لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ بدون بذل الكثير من المجهود خلال دقائق قليلة، وتتمثل مكونات الخليط في التالي:

المكونات:

ثلاث ملاعق من المسحوق البودر.

نصف كوب من كلور الالوان.

ثلاث ملاعق من ملح الليمون.

كوب ممتلئ من الماء الساخن.

طريقة التنظيف: