فاجعة سكان جدة .. أمانة جدة تُعلن إزالة هذه الأحياء

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية عن خبر مفاجئ ومؤلم لسكان المدينة، حيث تقرر إزالة 26 حيًا من أحياء المنطقة، يأتي هذا القرار في إطار جهود التخلص من الأحياء القديمة والعشوائية، بالإضافة إلى إزالة أحياء أخرى ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، في هذا المقال سنتعرف على الأحياء التي سيتم إزالتها.

ما هي الأحياء المستهدفة بالإزالة في جدة؟

أعلنت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية أن خطة الإزالة التي تُنَفّذ حالياً تشمل عدة أحياء في المدينة، وفيما يلي قائمة بالأحياء المشمولة في هذه الخطة: