نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل مرسوم سلطاني هام لجميع السكان في سلطنة عمان بشأن هذا الامر الهام .. اليكم التفاصيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – قام السلطان هيثم بن طارق بإصدار العديد من القرارات هذا العام، وهذه القرارات تأتي في إطار حرص السلطان على الارتقاء بالسلطنة بشكل عام، حيث أن القانون الخاص بالبصمات الحيوية من أهم القوانين التي نص عليها هذا العام وفي ما يأتي تفاصيل هذا المرسوم.

ما هي البصمات الحيوية

البصمات الحيوية هي نمط فريد من الخصائص الحيوية في جسم الإنسان، مثل الملامح الوجهية والعيون والأصابع والصوت ونمط الكتابة، حيث يتم استخدام هذا النمط في التعرف على الأفراد والتحقق من هويتهم، وهي فعالة جدًا في حماية الأمن والحفاظ على الخصوصية، تشمل البصمات الحيوية أيضًا البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع بالكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.

هذه الخصائص مميزة وقابلة للقياس، وتستخدم في العديد من التطبيقات مثل نظم الأمان والتحقق من الهوية في المطارات والمؤسسات الأخرى.

المادة الأولى في قانون البصمات الحيوية

تنص المادة الأولى على قانون هام أصدر من خلال السلطان هيثم بن طارق، وهو ضرورة العمل بقانون البصمات الحيوية بشكل إلزامي.

المادة الثانية من قانون البصمات الحيوية

المادة الثانية من قانون البصمات الحيوية تنص على أن المفتش العام للشرطة والجمارك سيقوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، هذا يعني أنه سيتم تحديد الإجراءات والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون من خلال لائحة يقوم بإصدارها المفتش العام.

المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه، أما عن المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كيف يتم تسجيل بصمة حيوية

تسجيل البصمات الحيوية يتم عبر عدة خطوات تشمل الجمع والتحليل، إليك الخطوات العامة لتسجيل بصمة حيوية:

ا يتم جمع البصمة الحيوية باستخدام أجهزة خاصة تُعرف ماسحات البصمات الحيوية.

على سبيل المثال، يمكن جمع بصمة الإصبع باستخدام ماسح ضوئي يلتقط صورة للبصمة.

ابعد الجمع، يتم تحليل البصمة لتحديد الخصائص الفريدة مثل نقاط الدقة أو الأنماط في بصمة الإصبع.

يتم تخزين البيانات الحيوية في قاعدة بيانات بعد تحويلها إلى شكل رقمي. يمكن تخزينها على الجهاز نفسه أو في قاعدة بيانات مركزية.

عند محاولة الوصول، يتم مقارنة البصمة الحيوية المقدمة مع البصمات المخزنة للتحقق من الهوية.

تُستخدم البصمات الحيوية بشكل متزايد لأغراض الأمان والتحقق من الهوية بسبب صعوبة تزويرها وفردتها لكل فرد.

كيف يتم تسجيل بصمة وجه

تسجيل بصمة الوجه يتم عبر عدة خطوات تشمل الجمع والتحليل والتخزين. إليك الخطوات العامة لتسجيل بصمة الوجه:

انتقل إلى الإعدادات في جهازك واختر خيار بصمة الوجه.

ااضغط على “إعداد بصمة الوجه” وأمسك الجهاز بحيث يكون وجهك مواجهًا للكاميرا.

اتبع التعليمات تحريك رأسك بحيث يمكن للكاميرا التقاط مختلف الزوايا والملامح.

بعد المسح الضوئي الأول، قد يُطلب منك إجراء مسح ضوئي ثانٍ للتحقق من الدقة. بمجرد الانتهاء من المسح الضوئي، ستكون بصمة الوجه جاهزة للاستخدام. هذه العملية تضمن أن بصمة الوجه مسجلة بدقة ويمكن استخدامها للتحقق من هويتك بسرعة وأمان.



ما هي النقاط التي يتم مسحها في بصمة الوجه

عند تسجيل بصمة الوجه، يتم مسح عدة نقاط مهمة لضمان التعرف الدقيق على الشخص. هذه النقاط تشمل:

المعالم الرئيسية: مثل العينين، والأنف، والفم، والذقن.

المسافات النسبية: بين هذه المعالم، مثل المسافة بين العينين.

الخطوط العرضية: للوجه، مثل خطوط الجبهة والخدين.

الملامح الهيكلية: مثل شكل الفك والوجنتين.

التعابير: التي يمكن أن تغير شكل المعالم الرئيسية، مثل الابتسامة أو العبوس.

كيف يتم عمل البصمة الوراثية؟

أخذ عينة من الدم أو الشعر.

كم يستغرق تحليل البصمات؟

يستغرق ساعة

هل البصمة اجبارية؟

إجبارية في سلطنة عمان بأمر من السلطان هيثم.