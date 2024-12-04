نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 27% على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا من مكتبة جرير في السعودية .. بأقساط حتى 36 شهر في المقال التالي

كتب محمد سعد – هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا هو الهاتف الأقوى الذي قدمته شركة سامسونج العالمية خلال الفترة الماضية، وتمكنت مكتبة جرير من توفيره للعملاء في المملكة العربية السعودية، ومتاح التوصيل السريع إلى أي مكان داخل الدولة، ويمتلك هذا الهاتف مميزات رائعة من بينها الذاكرة العشوائية والداخلية الكبيرة التي تسمح بالحصول على العديد من التطبيقات الذكية والألعاب المتميزة، ويمكن تقسيط الجوال بدفعات شهرية تبدأ من 172 .99 ريال سعودي على مدار 36 شهر سجعتظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سامسونج جالكسي اس 24 الترا

هناك مواصفات قياسية رائعة تظهر في هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا المتوفر في معارض مكتبة جرير وأيضًا من خلال التسوق الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمكتبة ومن أبرزها السعة الداخلية التي تصل إلى 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية التي تصل إلى 12 جيجا بايت رام ومقاس الشاشة 6.8 بوصة.

سامسونج جالكسي اس 24 الترا بكاميرا لا مثيل لها

استطاعت سامسونج أن توفر هذا الجهاز بنظام كاميرات مبتكرة حتى تلبي احتياجات العملاء وتستقطب عملاء جدد، فأما عن مواصفاتها:

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل والتي تسمح بالتقاط صور فائقة الوضوح حتى في الأماكن المظلمة.

وهناك أيضًا كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل وأخرى بدقة 10 ميجا بيكسل وأخرى بدقة 12 ميجا بيكسل.

بينما الكاميرا الأمامية لالتقاط الصور الشخصية الرائعة فإنها بدقة 12 ميجا بيكسل.

متاح التصوير الليلي والتقريب الرقمي، ويمكن الحصول على الجهاز عبر عروض جرير للجوالات سامسونج.

أداء استثنائي في Galaxy S24 Ultra

يقدم معالج الجوال أداء سريع وسلاسة غير مسبوقة حيث أنه معالج ثماني النواة كما أنه يدعم الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد 14 مما يجعله الهاتف الأقوى في السوق خلال الفترة الحالية، وبطاريته تدوم لفترة طويلة حيث أنها بسعة خمسة آلاف مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات، أما عن نوع المعالج فهو سناب دراجون 8 الجيل الثالث.

هل يستحق هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا اقتنائه؟

نعم، وذلك بفضل أداءه القوي وتصميم الفاخر والعصري الذي يناسب كل الأذواق والأداء الذي يجمع بين الفخامة والابتكار، كما أن الجوال يدعم تقنية الجيل الخامس ويحتوي على شريحة نانو سيم ويمكن الحصول عليه بألوان متعددة من خلال مكتبة جرير في الوقت الحالي ومن بينها اللون الرمادي وسعر الجهاز بعد الخصم في جرير 3738 ريال سعودي غير شاملة للضريبة المضافة.