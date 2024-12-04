كيلو عليك وكيلو علينا .. أقوى عروض العثيم لليوم الواحد وخصومات رائعة على جميع السلع| لا تخليها تفوتك

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عدن – محمد سعد – عروض العثيم لليوم الواحد، وخصومات مميزة أعلنت عنها أسواق العثيم لعملائها من خلال كتيب العروض، وهذه الخصومات مطروحة من سلسلة الأسواق الأشهر على مستوى المملكة، ومستمرة ليوم واحد فقط، وتتضمن سلسلة طويلة من المنتجات، من الخضروات والفواكه الطازجة، ومن بين العروض المتوفرة، عرض شراء واحد والحصول على آخر مجاني بالكامل، وهذا سيساعد المتسوقين على شراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات وبأقل الأسعار ونجوح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض العثيم لليوم الواحد

وقالت أسواق العثيم في كتيب العروض الذي نشرته للمتابعين، أن العروض غير مقتصرة على المواد الغذائية فقط، ولكنها تتضمن اللحوم الطازجة، المتوفرة بأسعار تنافسية، بجانب مستلزمات المطبخ التي يسمح من خلالها بتلبية جميع احتياجات الأسرة ولكن بأسعار مخفضة، والعروض مستمرة ليوم واحد فقط، ويجب على الجميع استغلال الفرصة لتوفير مبالغ مالية كبيرة، ومن بين الخصومات والعروض الموفرة اليوم:

عرض على كلمنتينا بسعر 8.95 ريال لل2 كيلو.

عرض على الليمون بدون بذر، بسعر 5.95 ريال لل2 كيلو.

عرض على الباذنجان الأسود، بسعر 5.95 ريال لل2 كيلو.

عرض على البطاطا الحلوة بسعر 4.95 ريال لل2 كيلو.

خصومات العثيم لليوم الواحد

ولا تتوقف خصومات العثيم وعروضه عند هذا الحد، ولكن يوجد خصومات مميزة على العديد من السلع والمواد الغذائية التي يمكن الحصول عليها بأسعار مميزة بعد هذه التنزيلات، ومن بين العروض التي يمكن الاستفادة منها بأسواق العثيم: