آخر تحديث لـ سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية

عدن – كتب محمد سعد – ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقاً لأخر تحديث في البنك المركزي السعودي، حيث شهدت أسعار العملات العربية مقابل الريال أستقراراً، ومن خلال تقريرنا سنوضح سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية اليوم طتعتق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
سعر الريال مقابل الجنيه المصري
أستقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال في بداية المعاملات الصباحية في البنك الأهلي المصري بقيمة 13.16 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|13.16 جنيه
|13.21 جنيه
|البنك الأهلي المصري
|13.16 جنيه
|13.21 جنيه
|بنك مصر
|13.15 جنيه
|13.22 جنيه
|البنك التجاري الدولي
|12.19 جنيه
|13.22 جنيه
|بنك الإسكندرية
|13.18 جنيه
|13.22 جنيه
|بنك القاهرة
|13.16 جنيه
|13.22 جنيه
|بنك قناة السويس
|13.14 جنيه
|13.22 جنيه
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|13.07 جنيه
|13.25 جنيه
|بنك فيصل الإسلامي
|13.16 جنيه
|13.21 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية
سجل سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية المختلفة في البنك المركزي السعودي ديسمبر 2024 كالتالي:
|العملة
|السعر
|سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
|0.0754 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري
|0.0281 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
|0.767ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي
|0.375 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي
|1.192 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني
|9.945 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني
|0.01 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي
|12.195 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني
|9.73 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري
|1.0299 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الدينار الأردني
|5.285 ريال سعودي
|سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية
|-1 ريال سعودي