آخر تحديث لـ سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية

عدن – كتب محمد سعد – ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقاً لأخر تحديث في البنك المركزي السعودي، حيث شهدت أسعار العملات العربية مقابل الريال أستقراراً، ومن خلال تقريرنا سنوضح سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية اليوم طتعتق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

أستقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال في بداية المعاملات الصباحية في البنك الأهلي المصري بقيمة 13.16 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه: