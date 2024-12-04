وظائف ماجد الفطيم للوافدين في عدة مدن برواتب تصل 8000 درهم

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عدن – كتب محمد سعد – وظائف ماجد الفطيم للوافدين في الامارات ، أعلنت مجموعة شركات الفطيم عن توفر العديد من التخصصات الشاغرة في عدة مجالات للتوظيف للمواطنين والوافدين، اليكم التفاصيل هوصغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
وظائف ماجد الفطيم 2024
قائمة الوظائف المتاحة في ماجد الفطيم
- موظف خدمة العملاء مساعد وظيفي
- مدير العمليات المواهب الإماراتية
- موظف خدمة العملاء
- مندوب مبيعات ليغو
- فرص العمل المواهب الإماراتية
- مندوب مبيعات أزياء
- المدير التنفيذي للامتثال
- مساعد مبيعات المواهب الإماراتية
- مندوب مبيعات لولوليمون
- مدير العلامة التجارية الخاصة للأغذية
- مدير أول العلامة التجارية الخاصة للأغذية
طريقة التقديم في وظائف ماجد الفطيم
يمكنكم الآن التقديم على الوظائف المتاحة في ماجد الفطيم عبر الرابط التالي: وينتهي التقديم عند اكتفاء العدد المطلوب
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