وظائف ماجد الفطيم للوافدين في عدة مدن برواتب تصل 8000 درهم

عدن – كتب محمد سعد – وظائف ماجد الفطيم للوافدين في الامارات ، أعلنت مجموعة شركات الفطيم عن توفر العديد من التخصصات الشاغرة في عدة مجالات للتوظيف للمواطنين والوافدين، اليكم التفاصيل هوصغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف ماجد الفطيم 2024

قائمة الوظائف المتاحة في ماجد الفطيم