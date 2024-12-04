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وظائف ماجد الفطيم للوافدين في عدة مدن برواتب تصل 8000 درهم

وظائف ماجد الفطيم للوافدين في عدة مدن برواتب تصل 8000 درهم
وظائف ماجد الفطيم للوافدين في عدة مدن برواتب تصل 8000 درهم
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – وظائف ماجد الفطيم للوافدين في الامارات ، أعلنت مجموعة شركات الفطيم عن توفر العديد من التخصصات الشاغرة في عدة مجالات للتوظيف للمواطنين والوافدين، اليكم التفاصيل هوصغع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف ماجد الفطيم 2024

قائمة الوظائف المتاحة في ماجد الفطيم

  • موظف خدمة العملاء مساعد وظيفي
  • مدير العمليات المواهب الإماراتية
  • موظف خدمة العملاء
  • مندوب مبيعات ليغو
  • فرص العمل المواهب الإماراتية
  • مندوب مبيعات أزياء
  • المدير التنفيذي للامتثال
  • مساعد مبيعات المواهب الإماراتية
  • مندوب مبيعات لولوليمون
  • مدير العلامة التجارية الخاصة للأغذية
  • مدير أول العلامة التجارية الخاصة للأغذية

طريقة التقديم في وظائف ماجد الفطيم

يمكنكم الآن التقديم على الوظائف المتاحة في ماجد الفطيم عبر الرابط التالي: وينتهي التقديم عند اكتفاء العدد المطلوب

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