شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الكويت 2024 .. التفاصيل

عدن – كتب محمد سعد – حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إجراءات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر بعد الحصول على موافقة الكفيل أو دون أخذها شرط استيفاء الشروط والضوابط المحددة لنقل الكفالة نيضمص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

فيما يلي شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في الكويت: [1]

مرور ثلاثة أعوام على تاريخ إصدار إذن العمل.

التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010 كما يلي: إخطار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعنيين بأجر شهري. قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين مع الالتزام بدفع بدل مهلة الإخطار مساويًا لأجر العامل عن نفس المدة في حال الالتزام مع إمكانية إعفاء صاحب العمل للعامل من البدل.

تحقق إدارة العمل المختصة عند استلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة من الإخطار الموجه من قبل العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار.

تقديم شكوى منازعة تصريح عمل لدى إدارة علاقات العمل لإخطار صاحب العمل في حال تعذر على العامل إثبات منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة في نص المادة 44 على أن يعتبر تاريخ تسجيل الشكوى هو بدء سريان فترة الإنذار، علمًا أنه يحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المحددة قانونًا، مع عدم الأخذ بأي بلاغ خلال فترة الإنذار المذكورة.

مدة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

مدة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في الكويت هي ثلاثة أعوام من تاريخ إصدار إذن العمل للعامل وفقًا للقرار الإداري رقم 842 للعام 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، علمًا أن مدة إجراءات النقل تختلف وفقًا لوضع كل عامل، ويمكن استشارة محامي في حال تعذر استكمال الإجراءات.