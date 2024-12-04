شكرا لاهتمامكم بخبر عن فلكيًا .. موعد بداية شهر رمضان 2025 Ramdan Karim في مصر وجميع الدول العربية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – التساؤل عن موعد بداية شهر رمضان 2025 يشغل بال الملايين حول العالم، وذلك باعتباره شهر الفرحة والخيرات التي ينتظره المسلمين في جميع البلدان العربية بالفرح والترحاب، فهو الضيف الخفيف الذي يزورنا مرة في العام، أيام قليلة ولكن خيراته كثيرة، ويُعد شهر رمضان هو الشاهر التاسع في العام الهجري، ولكن يختلف ميعاده في العام الميلادي، والجدير بالذكر أن جميع المسلمين في هذه الأيام يصمون فرضًا كما جاء في كتابنا العزيز، حيث قال الله تعالي “بسم الله الرحمن الرحيم” ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾ موعد بداية شهر رمضان 2025.

وفي السؤال الرائج علي محركات البحث عن موعد بداية شهر رمضان 2025، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الجاري 2024، فقد تم الإعلان عن الموعد الرسمي لبدأ شهر رمضان حسب العلوم الفكية، ليوافق الأول من رمضان 1446، الأول من مارس 2025، ومن المُعتاد والمُقرر أن يكون شهر رمضان إما 29 يوم أو 30 يوم، ويكون تحديد ذلك بناءً علي عدد أيام شهر شعبان، حيث يكون كلا الشهريين مُتممين لبعض، ولكن الجدير بالذكر أن تحديد موعد شهر رمضان حسب ما تعتمد دار الإفتاء المصرية حسب رؤية الهلال، في الليالي الأخيرة من شهر شعبان.

متى رمضان 2025 العد التنازلي

مع بداية العد التنازلي لـ موعد بداية شهر رمضان 2025، فبالتحديد يتبقى نحو 86 يوم علي الشهر الكريم، ويحصل جميع العاملين والطلاب بمُختلف المراحل الدراسية خلال شهر رمضان القادم علي نحو 9 أيام أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وهم الأجازات الاسبوعية، بواقع الجمعة والسبت من كل أسبوع، ليأتي بعد ذلك أجازة عيد الفطر المبارك، والتي يتم الإعلان عنها من قِبل مجلس الوزراء، وتكون هي الأخرى حسب رؤية هلال شوال، من خلال دار الإفتاء المصرية، ولكن فلكيًا فعيد الأضحي هذا العام يُناسب يوم 30 مارس 2025.