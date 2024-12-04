وزارة المالية المصرية تُوضح حقيقة زيادة المرتبات 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة

عدن – كتب محمد سعد – مع انتهاء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أعلن السيد مجدي البدوي عن مجموعة من القرارات الجديدة الناتجة عن هذا الاجتماع، بشأن تقديم الحكومة المصرية لزيادة جديدة في المعاشات والمرتبات، مما أضاف الكثير من البهجة والفرح للكثير من المنازل المصرية، حيث رصد محرك البحث العالمي جوجل الكثير من العمليات البحثية من قِبل المواطنين للتعرف علي وزارة المالية المصرية تُوضح حقيقة زيادة المرتبات 2025، والتي تركها المُتحدث عند ذلك، بدون إبداء أي نوفر لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع وجميع مُستجداته.

حسمت وزارة المالية الجدل بين المواطنين المُنتشر في جميع الشوارع وعلي منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المرتبات في العام القادم 2025، حيث أنها صرحت بالنفي لما يتم تداوله، مُعربة أنه جاري مجرد الدراسة ولم يتم البت في الموضوع نفسه، بأي قرارات جديدة، وذلك منعا للخلط في الأمور، إذ أن نائب رئيس اتحاد عمال مصر ” مجدي البدوي” قد أوضح خلال مداخلة تلفزيونية علي شاشة الحدث اليوم، أوضح خلالها أن وجود زيادة هو مجرد توقع، ولكن لا أحد علي علم ما قيمتها، أو حتي موعد تطبيقها.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

هذا وبعد أن أوضحنا لكم تفاصيل وزارة المالية المصرية تُوضح حقيقة زيادة المرتبات 2025، فمن المُقرر أن يبدأ صرف رواتب الشهر الجاري بداية من يوم 25 ديسمبر 2024، وحتي نهاية الشهر، علي أن يتم صرف المستحقات المتأخرة في الأيم 7/8/9/10 من نفس الشهر ديسمبر، والجدير بالذكر أن صرف الرواتب يكون وفق أخر زيادة تم إعلانها من قِبل السيد رئيس الجمهورية في مارس الماضي، والتي هي بواقع 15% لجميع الموظفين والعاملين بالدولة.