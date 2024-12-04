نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024 من خلال الهاتف من خلال bankofkhartoum.com | الشروط والأوراق المطلوبة لفتح الحساب في المقال التالي

كتب محمد سعد – تسأل الكثير من المواطنين وخاصة المُقيمين خارج الأراضي السودانية عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024، للاستفادة من الفرصة الجديدة والتي يُقدمها البنك المركزي بالخطوم لجميع المواطنين في السودان سواء داخل الأرض وخارجها، والتي تُسهل الكثير من العمليات التبادلية للأموال سواء من خلال الارسال أو الاستقبال والتحويل، ويُعد بنك الخرطوم هو أحد أهم البنوك الرائج التساؤل عليها وتبادل العملات من خلال في السودان، وقد أطلق البنك في الفترة الأخيرة مجوعة جديدة من الخدمات البنكية والتي من بينها إمكانية فتح حساب داخل البنك من خلال الهاتف المحمول وبدون الحاجة الي الذهاب للبنك.

في ظل التحديثات الجديدة التي وفرها البنك أمام عملائه، يُمكن للجميع فتح حساب جديد بالبنك سواء جاري أو توفير من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي:-

الخطوة الأولي: الولوج الي الموقع الالكتروني الخاص بالبنك.

الخطوة الثانية: النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم النقر علي “فتح حساب مصرفي”.

الخطوة الثالثة: لتقوم بعد ذلك بمليء استمارة فتح الحساب بالبيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: ومن ثم عليك القيام برفع أوراق التسجيل المطلوبة.

الخطوة الخامسة: الان عليك القيام بالنقر علي أيقونة الموافقة علي الشروط والأحكام.

الخطوة الأخيرة: قم بالنقر علي زر التأكيد ومن ثم إنشاء حساب.

شروط فتح حساب أون لاين ببنك الخرطوم

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط، لابد من توافرها في الراغب في إنشاء حساب ببنك الخرطوم، وهي ما يلي:-

1 – يشترط أن يكون صاحب الحساب سوداني الجنسية.

2 – يشترط أن يكون صاحب الحساب بالغ 18 سن بحد أدني.

3 – يشترط ان يكون صاحب الحساب لديه بطاقة هوية وطنية سارية.

4 – يشترط أن يقوم صاحب الحساب بإيداع نحو 10.000 جنيه سوادني علي الأقل حين فتح الحساب.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب ببنك الخرطوم

هذا وبعد أن أوضحنا لكم رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024، وشروط فتح الحساب بالبنك من خلال الهاتف، فالجدير بالذكر أنه لإتمام عملية فتح الحساب بنجاح، لابد من تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات السارية، وهي ما يلي:-