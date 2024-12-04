شكرا لاهتمامكم بخبر عن 366 دولار .. زيادة الرواتب في الأردن 2025 لجميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين العسكريين على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بعد نداءات عديدة للملايين من المواطنين في الأردن الي الحكومة لتقديم زيادة في الأجور، فقد أعلنت الحكومة الهاشمية بالأردن عن طرح زيادة جديدة في الأجور لجميع المواطنين سواء المُتقاعدين أو العاملين والمُوظفين في مُختلف الجهات والهيئات الحكومية، وقد جاء ذلك الطرح الجديد من الزيادة بهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين بهدف التحسين ورفع من مستوي المعيشة للمواطنين في ظل الكثير من التقلبات الاقتصادية، والتي تُحجم سد الاحتياجات في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وخلاصة القول فقد جاءت زيادة الرواتب في الأردن 2025 لجميع العاملين لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي التساؤل الكبير من المواطنين عن زيادة الرواتب في الأردن 2025 لجميع العاملين، فقد أعلنت وزارة المالية الأردنية في ظل تقديم الدعم والمُساعدة للمواطنين، عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في قِطاعات الدول بمُختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بنحو 40 دينار أردني، وبهذا يُصبح الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة بنحو 300 دينار أردني، ,ذلك بعد أن كان بقيمة 260 دينار، ولم يقتصر رفع الحد الأدنى للأجور علي الموظفين فحسب، فقد تم تقديم جانب أخر من الدعم الي المُتقاعدين العسكرين، وننقل لكم خلال الأسطر التالية تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين العسكرين.

الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

هذا ومن وبعد أن أوضحنا لكم تفاصيل زيادة الرواتب في الأردن 2025 لجميع العاملين، والتي من المُقرر أن يتم تطبيقها مع بداية العام الميلادي القادم، فقد جاء الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين العسكريين علي النحو التالي:-