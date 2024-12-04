الحكومة الأردنية تحسم الجدل .. زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 لجميع العاملين والعسكريين وموعد التطبيق

عدن – كتب محمد سعد – الكثير من المواطنين في فرح شديد يبحثون عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، ليكون تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام الجديد، وقد جاء الرفع في قيمة الحد الأدنى للأجور استجابة من الحكومة لمطالب المواطنين بعد الدراسة والتدقيق قبل إعلان ذلك رسميًا، وقد جاء ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تطرأ علي البلاد وتتُضعف من المستوي المعيشي للمواطنين، والجدير بالذكر أن الهدف من تلك الزيادة هو سد الفجوة بين الارتفاع في الأسعار والتراجع في الاستقرار الاقتصادي للكثير من الأسر بسبب غلاء المعيشة.

وفي التساؤل الرائج علي محركات البحث بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025، فقد جاء ذلك بمثابة خطوة مميزة من الحكومة الأردنية لتحسين الأوضاع الاقتصادي وكذلك الاجتماعية بالأردن، وذلك علي مستوي مُختلف القطاعات العامة والخاصة بالدولة الهاشمية، ولكن الجدير بالذكر أن جميع ما يتم تداوله بشأن الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور، فهو بمثابة دراسي جاري طرحها، ولم يتم البت فيها حتي الان، لكون هذا الطرح يُكلف الدولة الكثير من المليارات، لذلك يجب التدقيق فيه جيدًا قبل الطرح، وفي حالة ما إذا تم الاعتماد الرسمي لهذه القرارات .

ما هو الحد الأدنى للأجور في الساعة في الأردن؟

هذا وقد ورد إلينا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بالأردن لجميع العاملين بالدولة، فإنه يكون بنحو 40 دينار أردني، ليصل قيمة الحد الأدني بعد الزيادة الي 300 دينار أردني، وذلك بعد أن كان قيمته 260 دينار، وهو ما يُعادل 366 دولار أمريكي، وطالما لم يبت في الأمر حتي الأن فجميع الوارد مُجرد دراسة، الغرض منها رفع مستوي المعيشة في عام 2025 لما يزيد عن 30% من العاملين بالأردن والذين يبلغ عددهم نحو 410 الف عامل وموظف